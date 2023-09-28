Петербургский театр балета им. Якобсона откроет 55-й сезон на фестивале в Самаре

В гастрольный график коллектива на ближайшие месяцы войдут поездки в Сербию и Таиланд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Академический театр балета имени Леонида Якобсона откроет 55-й сезон в Самаре на IV Международном фестивале искусств "Шостакович. Над временем".

"На сцене самарского театра оперы и балета мы представим программу "Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона", очень созвучную идее фестиваля. Покажем миниатюры из цикла "Классицизм - Романтизм", а также два одноактных балета - "Блестящий дивертисмент" на музыку Михаила Глинки и "Свадебный кортеж" на музыку Дмитрия Шостаковича", - рассказал журналистам художественный руководитель театра, заслуженный артист России Андриан Фадеев.

Одним из главных событий сезона он назвал празднование весной 2024 года 120-летия со дня рождения Якобсона. "Обязательно порадуем публику премьерой восстановленных постановок основателя нашей труппы и новым балетом отечественного хореографа", - пообещал худрук. Название декабрьской премьеры пока держится в секрете.

В гастрольный график ближайших месяцев войдут поездки в Сербию и Таиланд.

В октябре на сцене Национального театра в Белграде в рамках "Дней Эрмитажа в Сербии" театр представит миниатюры из циклов "Роден" и "Классицизм - Романтизм" Якобсона, одноактный балет "Озорные частушки" Вячеслава Самодурова и номера из балетов "Лебединое озеро" и "Дон Кихот". С 19 по 24 декабря в Бангкоке и на Пхукете в рамках "Недели международного балета в Таиланде" петербургская труппа представит тайской публике лучшие образцы русской балетной классики. Все спектакли пройдут в сопровождении Бангкокского королевского симфонического оркестра под управлением Валерия Овсяникова.

Труппа ведет отсчет сезонов с 1969 года, когда Якобсон возглавил "Камерный балет", дав коллективу новое название "Хореографические миниатюры". За бережное сохранение в репертуаре наследия этого классика российского балета театр его имени был удостоен премии "Золотая маска".