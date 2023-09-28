В Третьяковке открылась выставка организатора Биеннале современного искусства в Антарктиде

Центральным произведением проекта "Я безумен только в норд-норд-вест" стала 15-метровая инсталляция в виде стеклянного корабля

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Выставка современного российского художника, организатора первой Биеннале современного искусства в Антарктиде Александра Пономарева открывается в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.

Центральным произведением проекта "Я безумен только в норд-норд-вест" стала 15-метровая инсталляция в виде стеклянного корабля, созданного специально для выставки.

Большая часть работ художника связана с морем: девять лет Пономарев прослужил на флоте, а с 1980-х он полностью посвятил себя искусству. В 2006 году подводная арт-лодка Пономарева всплыла прямо в фонтане сада Тюильри напротив музея Лувр, а через пятнадцать лет арт-объект "Уроборос" был установлен на плато в Гизе рядом с египетскими пирамидами.

Представленные в экспозиции шестнадцать макетов арт-объектов знакомят посетителей с проектами "Уроборос" в Египте, "Голос в пустыне" в Марокко, "Подводное небо" в Японии, "Память воды" в Париже, SUBTIZIANO в Венеции и другими.

В экспозицию вошли около 40 рисунков, некоторые из которых выполнены на старых навигационных картах.

Пономарев - моряк, художник, куратор, организатор первой Биеннале современного искусства в Антарктиде в 2017 году. В 2007 году он представлял Россию на 52-й биеннале современного искусства в Венеции. Произведения художника находятся в крупнейших отечественных и зарубежных музейных собраниях и частных коллекциях, в том числе в Третьяковской галерее, Эрмитаже, Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду, Национальном фонде современного искусства в Париже и других.