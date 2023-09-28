В Якутии начнется Международный фестиваль классической музыки "Махтал"

Мероприятие охватит гастролями Иркутск, Улан-Удэ и Улан-Батор

ЯКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль классической музыки "Махтал" (в переводе с якутского - "благодарность"), который охватит гастролями Якутск, Иркутск, Улан-Удэ и Улан-Батор в Монголии, пройдет с 23 октября по 8 ноября. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель проекта, председатель Союза композиторов Якутии Николай Михеев.

"Мы прежде всего думаем о детях, дети - это будущее. Ребенок-музыкант должен гастролировать, и для него такой опыт нужен в первую очередь, - сказал Михеев. - Наши дети должны путешествовать, развиваться и играть в разных концертных залах. У нас будут такие города как Иркутск, Улан-Батор и Улан-Удэ, где дадим концерты. Будут выступать такие коллективы как школьный симфонический оркестр, [государственный ансамбль скрипачей] "Виртуозы Якутии" и духовой оркестр".

Михеев уточнил, что фестиваль начнется в Якутске, а в репертуар войдут произведения якутских композиторов. В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы и лектории. Всего будет привлечено свыше 100 участников, 90 из них - солисты и артисты творческих коллективов, самым юным из которых станет 10-летний пианист.

Проект проходит впервые, он поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Основным партнером фестиваля выступает Высшая школа музыки Якутии, в 2023 году ей исполняется 30 лет.​​​​​​