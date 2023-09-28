Нижнетагильский театр кукол впервые представит спектакль с тифлокомментированием

Всего в течение сезона запланировано адаптировать для зрителей с нарушениями зрения пять спектаклей: "Муха-цокотуха", "Сказки Бабушки Зимы", "Евгений Онегин", "Годок-теремок" и "Пока звучат их голоса…"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Инклюзивный проект Нижнетагильского театра кукол, где впервые для людей с нарушениями зрения будет представлена с тифлокомментариями сказка "Муха-цокотуха", начнется 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

"7 октября в театре кукол стартует инклюзивный проект - сказку "Муха-цокотуха" покажут с тифлокомментариями, созданными для зрителей с нарушениями зрения. <…> Перед каждым показом запланирована "тактильная экскурсия", где тифлокомментатор познакомит зрителей с театральными терминами, которые могут встретиться во время синхронного перевода спектакля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в театр были закуплены специальные передатчики и наушники, а также приглашен тифлокомментатор высшей категории Марина Нестеренко. В прямом эфире она будет описывать героев спектаклей, их действия, детали обстановки и пространства. Всего в течение 80-го творческого сезона запланировано адаптировать для зрителей с нарушениями зрения пять спектаклей: "Муха-цокотуха", "Сказки Бабушки Зимы", "Евгений Онегин", "Годок-теремок" и "Пока звучат их голоса…".

Нижнетагильский театр кукол - старейший из действующих профессиональных театров города. Он основан во время Великой Отечественной войны силами эвакуированной труппы Ленинградского Нового театра (сейчас - Академический театр имени Ленсовета). В настоящее время в афише более 40 классических и экспериментальных спектаклей для большой и малой сцены, множество творческих, образовательных и социальных проектов. В театре работают заслуженные артисты РФ Светлана и Владимир Шибневы.