В состав жюри кинофестиваля "Маяк" вошли Козловский, Толстунов и Чиповская

Кинофестиваль пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Продюсер Игорь Толстунов ("Подмосковные вечера", "Ворошиловский стрелок", "Сердце Пармы") стал председателем жюри кинофестиваля "Маяк". В состав жюри также вошли актеры Данила Козловский, Анна Чиповская, художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик и продюсер Лев Карахан, режиссер и сценарист Алексей Попогребский, сообщили ТАСС организаторы.

Кинофестиваль пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября.

"Жюри предстоит выбрать лучшие фильмы в следующих номинациях: "Гран-при кинофестиваля - Лучший фильм", "Лучшая работа режиссера", "Лучший сценарий", "Лучшая работа оператора", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучший дебют", - говорится в сообщении.

В конкурсную программу вошли 10 картин.