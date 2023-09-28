В Хабаровске на открытии фестиваля анимации выступил композитор Гладков

Гости мероприятия смогут посмотреть мультфильмы из Таиланда, Индонезии, Новой Зеландии, Чили, Перу, Колумбии, Марокко, Чехии, государства Тринидад и Тобаго

ХАБАРОВСК, 28 сентября. /ТАСС/. II Международный фестиваль анимационного кино "Анимур" начался в Хабаровске показом работ аниматоров из разных стран, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие будет проходить по 1 октября в кинотеатре "Гигант" в центре города. Гости фестиваля смогут посмотреть мультфильмы из Таиланда, Индонезии, Новой Зеландии, Чили, Перу, Колумбии, Марокко, Чехии, государства Тринидад и Тобаго. Многие из лент из 83 стран российские зрители увидят впервые.

На открытии перед зрителями и участниками выступил детский композитор, автор музыки к мультфильмам "Пластилиновая ворона", "Падал прошлогодний снег" и других Григорий Гладков.

В рамках фестиваля проходит конкурс анимационных проектов, по условиям которого к участию допустили работы авторов, проживающих в регионах Дальнего Востока и Арктики, рассказали агентству в дирекции фестиваля. Это мультфильмы "Упавшая Звезда" из Комсомольска-на-Амуре, "Хозяин стаи" из Хабаровска, "Балыксыт кыыhа" ("Дочь рыбака") и "Антология ужасов" из Якутии, "Соломид Фима" из Анадыря и другие. Защищать проекты перед профессиональным жюри инициаторы будут 30 сентября. Вручение приза - 1 млн рублей - победителю состоится в Якутске в ноябре. Средства пойдут на реализацию проекта.

Проведение фестиваля "Анимур" - одно из приоритетных направлений анимационного развития в креативной индустрии Хабаровского края. В прошлом году на фестивале показали более 270 детских мультфильмов и взрослой анимации из 42 стран.