Большая оркестровая премия "440 герц" в Петербурге открыла прием заявок

В 2023 году на конкурс будут принимать трансляции без ограничения по композиторам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Большая оркестровая премия "440 герц" объявила о старте второго конкурсного цикла. Заявки на участие в премии принимаются до 15 ноября 2023 года, сообщила художественный руководитель премии Надежда Маркарян.

"Претендентами на премию могут быть российские симфонические коллективы, чьи программы транслировались онлайн в 2022 году и остались в открытом доступе. Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив", - рассказала Маркарян.

В 2023 году на конкурс принимаются трансляции без ограничения по композиторам. В отдельную номинацию выделили исполнение музыки композитора-юбиляра, заявленного в условиях конкурсного года. В 2023 году это Александр Скрябин и Сергей Рахманинов. Присланные заявки рассмотрят по 12 номинациям.

В 2023 году проект премии расширен за счет появления научно-практической конференции "Трансляция филармонического концерта как целостное художественное явление".

В первый год участие в премии приняли симфонические и камерные оркестры из 18 регионов страны. Лауреаты объявили 1 декабря 2022 года.

Президент премии - художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии народный артист СССР Юрий Темирканов.