Концерт фестиваля Абдразакова собрал в Архангельске более 1,1 тыс. зрителей

Выступления также состоятся в Мурманске, Петрозаводске, Самаре и Казани

АРХАНГЕЛЬСК, 28 сентября. /ТАСС/. Концерт VI Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова собрал в Архангельске более 1,1 тыс. зрителей, сообщили ТАСС в пресс-службе Архангельского театра драмы, на сцене которого прошел фестиваль.

"Было продано более 1,1 тыс. билетов", - сказали в пресс-службе.

Лучший бас мира, дважды лауреат Grammy и обладатель "Золотой маски" Абдразаков впервые представил в Архангельске свой Международный музыкальный фестиваль. На сцену театра, помимо всемирно известного артиста, вышли солисты Мариинского театра Станислав Трофимов (бас), Кирилл Белов (тенор) и молодые оперные певцы из программы Фонда поддержки молодых талантов Ильдара Абдразакова. Партию фортепиано исполнял Евгений Сергеев. В программу фестиваля вошли арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов.

VI Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова посвящен 150-летию со дня рождения великого русского баса Федора Шаляпина. Концерты пройдут также в Мурманске, Петрозаводске, Самаре и Казани.

ТАСС является генеральным информационным партнером фестиваля.

О фестивале

Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова - ежегодный проект организованного певцом Фонда поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей. Он был основан в 2018 году. Его основные задачи - помочь в старте начинающим певцам, дав им возможность выступить в одном ансамбле с мастерами сцены и получить от них ценные уроки в мастер-классах, быть замеченными теми, от кого зависит карьера певца - импресарио и руководителями театров, предстать перед широкой публикой.