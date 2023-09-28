Фильм "Императрицы" выйдет в кино 26 октября

Главную роль в проекте сыграла Юлия Пересильд, зрители увидят ее в образе Елизаветы Петровны

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Фильм "Императрицы", который станет продолжением ленты Андрея Кравчука "Петр I. Последний царь и первый император", выйдет в кинотеатрах 26 октября. Главную роль в проекте сыграла Юлия Пересильд, зрители увидят ее в образе Елизаветы Петровны, сообщили в пресс-службе кинокомпании "Централ партнершип".

"26 октября "Газпром-медиа холдинг" выпустит в прокат масштабный художественно-документальный фильм "Императрицы" по заказу и при поддержке ПАО "Газпром" производства кинокомпании 1-2-3 Production. Дистрибьютором выступает "Централ партнершип" (входит в "Газпром-медиа холдинг"). Лента создана в рамках цикла исторических проектов "Русь" о событиях и личностях, которые приняли участие в формировании великой Российской империи, и является продолжением фильма "Петр I. Последний царь и первый император", который стал самой кассовой художественно-документальной картиной в истории российского проката", - говорится в сообщении.

Режиссером этого фильма, как и предыдущего - об императоре Петре I, стал Андрей Кравчук. Новый фильм расскажет о первых императрицах Российской империи - Екатерине I, Анне Иоанновне и главной героине фильма - Елизавете Петровне. Их роли исполнили Ксения Утехина, Анна Уколова и Юлия Пересильд соответственно. Съемки проходили в Москве и Санкт-Петербурге, в дворцах и усадьбах, чтобы детально воссоздать дух дворцовой эпохи. Также для фильма созданы максимально приближенные к подлинным нарядам императриц костюмы.

"Наш фильм о том, как молодая империя в результате дворцовых переворотов оказалась в руках женщин, - цитирует пресс-служба Кравчука. - Петр I подтолкнул Россию вперед, и эта энергия, этот толчок позволил стране не только устоять, но и приобрести красоту и авторитет. Консультантами на проекте были лучшие историки, которые специализируются на этом периоде. Мы снимали во дворцах, строили павильоны, воссоздавали десятки костюмов - как известно, одна только Елизавета Петровна никогда не надевала один и тот же наряд дважды".

В новом фильме к своим ролям вернутся актеры проекта "Петр I. Последний царь и первый император": Иван Колесников, Ксения Утехина и Игорь Гордин. Образ Екатерины II на экране воплотила Ольга Лерман, маленькую Елизавету Петровну сыграла дочь исполнительницы главной роли Мария Пересильд.