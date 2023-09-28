Ансамбль Александрова исполнил романс "Священный Байкал" на концертах в Забайкалье

Всего в регион приехали около 100 артистов ансамбля

ЧИТА, 28 сентября. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова дал три концерта в Забайкальском крае в рамках патриотической программы фестиваля, посвященного памяти джазового музыканта Олега Лундстрема. В программу выступлений во всех городах входил русский романс "Славное море - священный Байкал", сообщил ТАСС начальник - художественный руководитель ансамбля, заслуженный артист России, полковник Геннадий Саченюк.

"Удивительно, что наш ансамбль принимает участие в фестивале, который посвящен джазовой музыке. Но Олег Лундстрем как наш легендарный музыкант имел отношение ко многим жанрам, разным песням. Важно, что сегодня люди и в глубинке России могут услышать ансамбль Александрова с песнями, которые посвящены нашим воинам, которые отражают историю нашей армии и нашей страны. И, конечно, в репертуаре были песни русско-народные, которые близки каждому человеку в России. И на всех концертах в Забайкальском крае мы исполняли "Славное море - священный Байкал" - сказал Саченюк.

Первый концерт прошел 26 сентября в Чите. На следующий день ансамбль выступил в поселке Агинское, в четверг - в поселке Карымское. Всего в Забайкалье приехали порядка 100 артистов ансамбля. Всех не удалось привезти из-за размеров сцен в регионе.

"К сожалению, мы не смогли привезти балет, потому что размеры площадок, на которых мы выступали, не позволял нам показать пляски. И усеченный состав оркестра, хора, не все солисты. Залы были полные, зрители встречали очень тепло, с большим воодушевлением. И ни один зритель, как мы видим, с концерта не ушел. И везде нас приветствовали горячими аплодисментами", - добавил Саченюк.

Это был 15-й визит ансамбля в Забайкалье. При этом за пределы краевого центра артисты не выезжали с советских времен.

О фестивале Лундстрема

Второй фестиваль Олега Лундстрема начался 22 сентября с выступления саксофониста Игоря Бутмана. Всего в рамках мероприятия запланировано 16 концертов в семи районах Забайкалья. Фестиваль включает три условных направления: джаз, классическую музыку и тему любви к Родине в искусстве.

Олег Лундстрем родился в Чите 2 апреля 1916 года, с 1921 года жил в Харбине, где в 1934 году организовал собственный джазовый коллектив. Популярность пришла к музыкантам в 1936 году после переезда в Шанхай. В 1947 году Лундстрем и его джаз-группа вернулись в Россию, в 1984 году музыканту присвоили звание Народного артиста РСФСР. Оркестр Олега Лундстрема занесен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший джаз-оркестр России.