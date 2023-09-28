Фильм "Нюрнберг" открыл кинофестиваль о Великой Отечественной войне в Калуге

Автором сценария выступил Александр Звягинцев

КАЛУГА, 28 сентября. /ТАСС/. Фестиваль кино "Дорогами памяти и славы" об истории Великой Отечественной войны на Калужской земле открылся в Инновационном культурном центре в Калуге показом картины Александра Звягинцева "Нюрнберг", передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня мы открываем фестиваль кино "Дорогами памяти и славы", чтобы еще раз вспомнить историю - историю Великой Отечественной войны", - сказала ведущая во время торжественного открытия фестиваля.

Автор сценария фильма, художественный руководитель цикла документальных фильмов "Без срока давности" Александр Звягинцев отметил, что впервые написал о Нюрнбергском процессе в 12 лет, это было стихотворение, также о процессе ему рассказывала мать.

"Проект, благодаря которому мы сегодня здесь, сняты эти фильмы прекрасные - это важнейшая работа по сохранению нашего культурного кода. Это работа по обеспечению нашей безопасности, чтобы мы не забыли, какой ценой досталась эта победа. За что наши с вами предки сложили головы", - добавил на церемонии открытия губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Фестиваль кино "Дорогами памяти и славы" проводится в рамках Всероссийского проекта "Без срока давности", направленного на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, а также противодействие фальсификации событий и итогов Второй мировой войны. 28 и 29 сентября тематические показы документальных фильмов пройдут во всех муниципальных районах и городских округах Калужской области.