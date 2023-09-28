ПФКИ поддержит более 300 проектов в рамках спецконкурса

В частности, в тематическом направлении "Гордимся героями и достижениями России" поддержано 118 проектов, в направлении "Народное единство" - 98 проектов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) окажет поддержку 303 проектам из 73 регионов РФ по итогам спецконкурса 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Среди лидеров по утвержденной сумме грантов - Москва, Санкт-Петербург, Камчатский край, Московская, Челябинская, Иркутская области, Донецкая Народная Республика, Самарская область, Ставропольский край и Республика Крым. Общая утвержденная сумма грантовой поддержки - около 1 млрд 620 млн рублей. В реализацию проектов авторы и партнеры поддержанных проектов готовы внести и привлечь 1 млрд 116 млн рублей", - говорится в сообщении.

Больше всего проектов-победителей представлены от НКО - 180 (59,41%). В спецконкурсе также принимали участие муниципальные учреждения, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели.

Так, в тематическом направлении "Гордимся героями и достижениями России" поддержано 118 проектов, в направлении "Народное единство" - 98 проектов. А в категории "Новые возможности", где представлены межрегиональные проекты, направленные на поддержку партнерских связей новых регионов с другими субъектами России, утверждены 24 проекта-победителя. Тематические направления "Победа будет за нами!" и "Сила согласия" представлены 35 и 28 проектами-победителями соответственно, отметили в фонде.

Гранты до 500 тыс. рублей получат 113 творческих команд, от 500 тыс. до 3 млн рублей - 64, от 3 до 10 млн рублей - 90 заявителей, более 10 млн рублей - 36. В частности, победил проект "Белгородский полк. Засечная черта", который предусматривает создание оперы для русского народного оркестра. Кроме того, грант выделен на проект "Гастроли Луганского симфонического оркестра в городах Российской Федерации", эти концерты пройдут в 12 городах 10 регионов России. Среди победителей "Большое новогоднее представление для детей Мариуполя" и мультимедийный спектакль "Ленинград. Во имя жизни", рассказали в фонде.