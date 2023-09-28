В Гонконге впервые после пандемии провели шоу "огненного дракона"

Шоу можно будет увидеть в районе Тайхан каждый вечер с 28 по 30 сентября

ГОНКОНГ, 28 сентября. /ТАСС/. Тысячи людей собрались в районе Тайхан в Гонконге, чтобы увидеть представление - танец "огненного дракона" (Tai Hang Fire Dragon Dance), которое проводится перед Праздником середины осени ежегодно уже более 140 лет.

Праздник середины осени, или по-китайски Чжунцюцзе, приходится на 15-й день восьмого месяца по лунному календарю и связан с окончанием сельскохозяйственных работ. В 2023 году он празднуется 29 сентября.

Легенда о драконе

Согласно легенде, в 1880 году за несколько дней до Праздника середины осени огромная змея убила домашний скот, затем в деревне Тайхан началась чума.

Предание гласит, что деревенский староста получил во сне послание Будды, согласно которому местные жители должны были устроить танец огненного дракона во время отмечания Праздника середины осени. На протяжении трех дней люди наблюдали за танцем, после чего чума отступила.

В настоящее время Тайхан - это район в центральной части Гонконга. Несмотря на это, местные жители чтут традиции - танец огненного дракона можно увидеть здесь каждый год во время Праздника середины осени на 14-й, 15-й и 16-й день восьмого месяца по лунному календарю. Представление было отменено лишь несколько раз - во время японской оккупации Гонконга в годы Второй мировой войны, а также во время пандемии.

Огненный змей

Длина дракона составляет 67 м. Процесс подготовки занимает около месяца, над змеем трудится команда специалистов. Для изготовления дракона используют ротанг, солому и веревку. Конструкция получается тяжелой - только голова весит около 50 кг.

Все части дракона крепятся на бамбуковые шесты, которые несут участники представления. Перед началом шествия в туловище дракона вставляются горящие ароматические палочки: во время танцев от них летят искры - именно за этот эффект представление было названо танцем огненного дракона. В общей сложности в шоу задействовано около 300 человек.

"Я первый раз принимаю участие в этом событии. Мой друг живет здесь, и он пригласил меня принять участие. Слышал, что три года фестиваль не проводился из-за COVID-19, поэтому я здесь", - поделился с корреспондентом ТАСС один из участников представления по имени Йип. Молодой человек нес туловище дракона. На вопрос о том, какие у него ожидания от праздника, Йип ответил: "Хочу получить удовольствие и повеселиться от того, что я здесь, прочувствовать атмосферу Тайхана".

© Зоя Русинова/ ТАСС

Возвращение к жизни

Представление началось в 20:15 по местному времени (15:15 мск) и длилось более двух часов. Дракон двигался по улицам Тайхана, улицы района были заполнены людьми. Многие из них пришли с детьми. Приближению змея предшествовали звуки барабана - платформа с ударными инструментами двигалась в нескольких метрах перед головой дракона.

За 10 минут до начала представления волонтеры поджигали десятки тысяч ароматических палочек и вставляли их в голову и туловище дракона. После представления люди стараются забрать себе тлеющие лучины, самые ценные - с головы змея. Считается, что они принесут в дом удачу и благополучие.

В 2023 году местные жители особенно ждали шоу огненного дракона - оно проводится впервые с 2019 года и стало символом победы Гонконга над COVID-19. "Я очень взволнована. Сегодня я увидела представление в третий раз в своей жизни. Я очень ждала его. До этого в Гонконге действовали ковидные ограничения, поэтому я очень ждала шоу, чтобы увидеть возвращение города к нормальной жизни, без коронавируса", - поделилась девушка по фамилии Ли.

Танец "огненного дракона" можно будет увидеть в районе Тайхан каждый вечер с 28 по 30 сентября.

В 2011 году Tai Hang Fire Dragon Dance был включен в список нематериального культурного наследия Китая.