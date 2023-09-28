Чеченский ансамбль танца "Вайнах" выступил на концерте в Астане

29 сентября хореографы ансамбля из Чечни проведут мастер-классы

АСТАНА, 28 сентября. /ТАСС/. Артисты государственного академического ансамбля танца "Вайнах" из Грозного выступили на концерте в Астане. Мероприятие прошло в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Танцевальный коллектив из Чечни стал участником международного музыкального фестиваля Alem Saz, который проходит в Астане с 27 сентября по 3 октября на площадке Государственной концертной организации "Казакконцерт" имени Розы Баглановой. Свое творчество на нем представят артисты из России, Казахстана, Венгрии, Германии, Испании, Пакистана, Турции и Японии.

"Хотел бы поприветствовать всемирно известный государственный академический ансамбль танца "Вайнах", который приехал в Астану, чтобы выступить здесь на самой, наверное, знаменитой концертной площадке в Казахстане, на площадке "Казакконцерта". Танцевальный ансамбль "Вайнах" - это в полной мере отражение темперамента, блестящего танцевального искусства. Как раз то, что мы ценим и любим, когда наслаждаемся искусством чеченских танцоров", - сказал перед началом концерта посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

В свою очередь директор и художественный руководитель государственного ансамбля танца "Вайнах" Рамзан Ахмадов отметил, что его коллективу приятно побывать в Казахстане по приглашению проекта "Русские сезоны" и показать свою полную программу.

Жители и гости казахстанской столицы с теплотой и овациями встретили выступление ансамбля "Вайнах", артисты которого представили программу национальных танцев Кавказа, продемонстрировав отточенное мастерство и самобытный колорит. В этот же вечер на одной сцене с коллективом из Грозного выступили танцоры из Астаны - представители школы кавказского танца "Зазан" и чечено-ингушского народного ансамбля "Вайнах".

Ожидается, что 29 сентября ведущие хореографы ансамбля из Чечни проведут шесть мастер-классов, в которых примут участие казахстанские юношеские танцевальные коллективы.

О проекте

"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению российской культуры зарубежным зрителям, который в текущем году проходит в Казахстане и Узбекистане. В рамках фестиваля на протяжении календарного года организованы гастроли российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.