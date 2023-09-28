В Калининграде открыли выставку работ художников-маринистов из Третьяковской галереи

В экспозицию вошли 16 работ

КАЛИНИНГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Выставка работ знаменитых художников-маринистов XIX-XX веков "Сначала было море" из коллекции Государственной Третьяковской галереи открылась в музее-заповеднике "Музей Мирового океана" в Калининграде. В экспозиции представлены 16 живописных полотен, на создание которых мастеров вдохновляло море, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"На выставке представлены полотна высочайшего мастера морского пейзажа Ивана Айвазовского, крупнейшего мастера академической марины Алексея Боголюбова, живописца пейзажного жанра Исаака Левитана, а также картины "первого живописца Арктики" Александра Борисова, классика советской живописи Алексея Ткачева, а также Рихарда Васми, Эдуарда Калныньша и других художников. Благодаря их работам, разнообразию и широты географии проекта посетители выставки получат возможность отправиться в странствие от суровых берегов Северного Ледовитого океана до Каспийского моря", - рассказала представитель пресс-службы.

Экспозицию из 16 произведений художников-живописцев в выставочном центре "Пакгауз" органично дополняют 16 скульптур выдающего скульптора-анималиста Андрея Марца из фондов Музея Мирового океана. Организаторы проекта полагают, что гости выставки, совершая путешествие по разным историческим эпохам, увидят, как менялось восприятие морской стихии в различных стилях и направлениях отечественной живописи и скульптуры.

Генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова убеждена, что "нигде, кроме как в море, человек не ощущает столь остро свою незначительность, но только море дарит и ощущение полной свободы". "Выставка "Сначала было море" разворачивает перед нами виды бескрайних просторов и отправляет в глубины океана. Творческий замысел проекта объединил предметы искусства самых разных стилей, и мы приглашаем посетителей прийти и поучаствовать в этом смелом эксперименте, попытаться разгадать загадку океана", - сказала она на открытии выставки.

Директор филиала Третьяковской галереи в Калининграде Камиля Байдильдина подчеркнула, что сегодняшняя выставка - "продолжение знакомства жителей и гостей Калининграда с коллекцией главного музея национального искусства России". На открывшейся выставке, заметила она, представлены работы маринистов XIX-XX веков, мастеров, которые работали в разных стилях, но вдохновлялись одним - морем.

Выставка "Сначала было море" пробудет в Калининграде до середины января 2024 года.