В Мурманске состоялся концерт VI музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова

Все 550 билетов были полностью раскуплены зрителями

МУРМАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Концерт VI Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова состоялся в Мурманске, сообщили ТАСС в пресс-службе Мурманской областной филармонии, на сцене которой прошел фестиваль.

"Мурманск встретил аншлагом фестиваль Ильдара Абдразакова. В Мурманской областной филармонии на его концерт проданы все 550 мест", - сказал собеседник агентства.

Лучший бас мира, дважды лауреат премии Grammy и обладатель "Золотой маски" Ильдар Абдразаков впервые представил в Мурманске свой фестиваль. В его программу вошли арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов. "Почему мы выбрали романсы, потому что аккомпанемент - фортепиано, а выступаем мы в зале филармонии. Также в этом году у нас 150-летие Федора Шаляпина, а мы знаем, что он пел очень много романсов, а еще - это год Сергея Рахманинова, поэтому мы и выбрали программу из романсов Рахманинова и любимые романсы Федора Шаляпина", - сказал журналистам Абдразаков перед концертом.

Он добавил, что помимо мужских басовых партий прозвучат и женские, которые исполнят молодые оперные певцы из программы Фонда поддержки молодых талантов Ильдара Абдразакова - сопрано Вероника Хорошева и меццо-сопрано Кристина Попова. "Конечно, наши девочки споют свою программу, там будет и Чайковский, и другие композиторы, но я и Алексей Тихомиров как два баса споем романсы и песни, которые исполнял Федор Шаляпин", - уточнил Абдразаков.

Как отметила директор Мурманской областной филармонии Виктория Чачина, заполучить такого певца как Абдразаков - большая удача. "Это действительно для нас событие. Это сочетание в программе Рахманинова и Шаляпина, на которого голос Ильдара Абдразакова похож. Это возвращение в ту эпоху и возможность исторического, культурного и музыкального экскурса", - сказала она.

О фестивале

Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова - ежегодный проект организованного певцом Фонда поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей. Он был основан в 2018 году. Его основные задачи - помочь в старте начинающим певцам, дав им возможность выступить в одном ансамбле с мастерами сцены. VI Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова посвящен 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. Концерты уже состоялись в Архангельске и Мурманске, а также пройдут в Петрозаводске, Самаре и Казани. ТАСС является генеральным информационным партнером фестиваля.