Премьера спектакля "Занавес" состоялась в МХТ им. А. П. Чехова

Премьерные показы также пройдут на Малой сцене 29 сентября, 6 и 11 октября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. МХТ им. А. П. Чехова представил первую премьеру нового сезона - спектакль Юрия Квятковского "Занавес" по пьесе Андрея Стадникова.

"Женщины - хранительницы. Они хранительницы истории, хранительницы смыслов в итоге. Поэтому у кого, как ни у них можно разгадать и узнать все содержание, которое здесь происходило в театре. Некоторые из них работают больше 40 лет. Слово "хранительницы", наверное, больше всего тут уместно", - сказал режиссер журналистам перед премьерой.

По его словам, концепция декораций и эстетики идет от текста - документального материала. Документальная пьеса Стадникова написана в 2021-2022 годах и основана на разговорах с актрисами и работницами МХТ. Жанр постановки в театре определили как документальный фильм на сцене. В спектакле заняты Ольга Воронина, Елизавета Ермакова, Надежда Жарычева, Мария Зорина, Мария Карпова, Анастасия Скорик, Мария Сокова, Мария Сокольская, Дарья Юрская и Маргарита Якимова.

"Зрители даже не подозревают, что все это здесь происходит, что эти женщины ночами стирают, шьют, подсказывают нам слова, создают декорации. Захотелось их взглядами рассказать, осмыслить вообще театр, осмыслить историю, осмыслить страну", - рассказала Мария Карпова, которая предстает в постановке сразу в нескольких образах.

Дарья Юрская отметила, что актрисы в том числе играют самих себя. "Как мы устали от себя, вы не можете себе представить", - поделилась она. По ее словам, все истории в спектакле - "чистая правда", но актрисы не стараются пародировать кого-то из коллег. "Это не пародия ни в коем случае. Это мы делали с огромной любовью и показывали направление, хотели показать разнообразие человеческих характеров", - пояснила актриса.

Вместе с режиссером над спектаклем работали художник Анна Гребенникова, художник по костюмам Леша Лобанов, художник по свету Игорь Фомин, видеохудожник Александр Плахин и композитор Николай Попов. Премьерные показы также пройдут на Малой сцене 29 сентября, 6 и 11 октября.