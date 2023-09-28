В Петербурге открылась фотовыставка о поколении 30-летних

В экспозицию вошли более 150 работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Выставка фоторабот о мировоззрении поколения 30-летних открылась в Государственном музейно-выставочном центре "Росфото" в Санкт-Петербурге. Экспозиция под названием "НОРМКОР. Практики повседневности в современной молодежной фотографии" будет работать для посетителей до конца ноября, в программе также мастер-классы и фотопрогулки от авторов представленных работ, сообщила ТАСС начальник отдела международных программ и экспозиционно-выставочной деятельности музея, куратор выставки Елизавета Воробьева.

"У нас был определенный круг авторов, которых мы видели на партнерских площадках. Мы с коллегами провели большую, я бы сказала, поисковую и аналитическую работу и выбрали те фотографии, которые складываются в одну повествовательную линию о поиске красоты в повседневности, и про поколение тоже. У нас представлено свыше 150 фотографий от 10 авторов", - сказала Воробьева.

Она также отметила, что география отбора работ не ограничивалась Петербургом, а потому на выставке также представлены работы из Нижнего Новгорода, Казани, Москвы, Кемерова и Ростова-на-Дону. Различаются они и по сюжетам, стилям и настроению, но сходятся в одном - все они отражают мировоззрение поколения 30-летних.

Выставка продолжит свою работу до 26 ноября 2023 года. Как подчеркнула куратор, на это время также запланирована большая публичная программа, которая включает встречи с авторами, презентацию каталога выставки и многое другое.

"Каждый из авторов лучше всего может что-то определенное: провести или мастер-класс, фотопрогулку или прочитать лекции - в зависимости от направленности автора будет построена публичная программа", - сказала она.