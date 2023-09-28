В Москве прошла премьера нового фильма Светланы Дружининой о гардемаринах

Фильм выйдет в широкий прокат 5 октября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьера фильма "Гардемарины 1787. Мир" - продолжения популярной советской и российской франшизы о гардемаринах режиссера Светланы Дружининой - состоялась в новом кинокомплексе киноконцерна "Мосфильм", передает корреспондент ТАСС.

"Я очень рад, что фактически первый показ с публикой - это фильм нашего замечательного мосфильмовского режиссера, моего большого друга Светланы Сергеевны Дружининой. Это большая честь для нас. Я очень рад, что именно Светлана Сергеевна в какой-то степени открывает наш новый центр кино", - сказал генеральный директор "Мосфильма" в видеообращении к зрителям.

Фильм выйдет в широкий прокат 5 октября, а 16 ноября в кинотеатрах покажут вторую часть новых приключений гардемаринов "Гардемарины 1787. Война". Обе картины продолжат серию советских кинокартин и расскажут об эпизоде русско-турецкой войны - сражении на Кинбурнской косе в 1787 году, победителем которого стал Александр Суворов.

В новых фильмах снялись актеры, известные зрителям по предыдущим картинам из серии о гардемаринах. Среди них Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский, Кристина Орбакайте, Михаил Мамаев, а также молодые артисты. По словам режиссера, собрать всех именитых актеров в новом фильме было непросто. "Но звезды к нам все пришли сами, это все мои друзья, а я работаю только с друзьями. И у нас есть девять совершенно потрясающих дебютантов. Я надеюсь, что это все будущие звезды", - сказала Дружинина журналистам. Оператором картины выступает супруг Дружининой Анатолий Мукасей.

В 2021 году в беседе с ТАСС режиссер сообщила, что "Гардемарины 1787. Война" станет последним фильмом в серии. Однако на премьере Дружинина не ответила на вопрос, закончена ли история гардемаринов. "Не знаю, надо подумать, отдохнуть, а потом понять, что делать дальше. О каких-то замыслах я стараюсь не говорить", - добавила она.

По словам исполнителя одной из главных ролей Дмитрия Харатьяна, несмотря на то, что его героя Алексея Корсака зрители увидят уже повзрослевшим, внутренняя природа осталась неизменной. "Я как-то вошел в историю кинематографа, извините за пафосные слова, с образом романтического героя и продолжаю этим заниматься. Уже в таком возрасте, но тем не менее этот образ, как внутреннее состояние, так и природа этого героя, Алеши Корсака, повзрослевшего и возмужавшего, остается неизменным", - сказал актер. Поскольку все фильмы о гардемаринах связаны с историей российского государства, девиз франшизы "Судьба и родина едины" сейчас актуален как никогда, отметил Харатьян. "Фраза "Судьба и родина едины" - вот это единое целое и есть патриотизм", - добавил артист.