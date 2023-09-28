Театр Ермоловой представил премьеру "Комнаты Адлера" с участием Олега Меньшикова

Пьеса написана по мотивам истории жизни Билли Миллигана

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Комната Адлера" с участием художественного руководителя Олега Меньшикова состоялась на Основной сцене Театра имени М. Н. Ермоловой, сообщила пресс-служба театра.

"Тайна всегда притягивает театр. Мы же не медики, мы не исследуем феномен множественной личности. Мы рассуждаем, мы фантазируем на эту тему", - рассказал Меньшиков журналистам перед премьерой.

Пьеса "Комната Адлера" написана по заказу театра драматургом Анастасией Букреевой по мотивам истории жизни Билли Миллигана, который вошел в историю криминалистики и психиатрии как человек с диагнозом "множественная личность". Как отметили в пресс-службе, в сознании этого человека сосуществовали сразу 24 личности разных возрастов, национальностей и даже полов.

Худрук рассказал, что после знакомства с материалом он понял, что может получиться потрясающий актерский дуэт, "качественное существование двух артистов на сцене". В спектакле заняты Олег Меньшиков и Евгений Ткачук. Первый предстает в образе психиатра Петра Адлера, а второй - в роли его пациента. По словам Меньшикова, пьеса написана "чрезвычайно профессионально", драматург шаг за шагом рассказывает подробную историю.

Евгений Ткачук признался, что перед ним стояла непростая задача, он играет сразу нескольких персонажей, уживающихся в одном человеке. "Изначально такой человек и такой диагноз, который рассматривается в этой пьесе, в нашей постановке - это какое-то запределье человеческого сознания. Но при этом, как мне кажется, мы в спектакле стараемся это вскрыть. Это защита организма", - сказал актер.

Отвечая на вопрос, болен ли на самом деле его герой или просто является виртуозным артистом, Ткачук сказал: "Мы решаем, что это в первую очередь защитная реакция, а потом это развивается уже в мистическую ипостась, где свои законы". По его словам, создатели спектакля достаточно плотно погрузились в проблематику пьесы, читали книги по теме.

О сюжете и декорациях

Спектакль поставила режиссер Лера Суркова. Вместе с ней над постановкой работали художник по свету Иван Васецкий, режиссер по пластике Константин Мишин, композитор Ольга Крикова, видеохудожники Михаил Теребиленко и Давид Зарипов, художник-постановщик Михаил Гербер.

Согласно сюжету, психолог, психотерапевт, психиатр Петр Алексеевич Адлер пытается разобраться в мотивах преступлений, совершенных его пациентом. В психике больного возникла некая экосистема в виде дома с большим количеством комнат, в которых проживают не менее десяти личностей. "Попытки синтезировать личности пациента в одно целое оказались неудачными, а сам психиатр оказывается так близко к пропасти безумия, что спасти его может только чудо", - пояснили в пресс-службе.

Михаил Гербер рассказал, что создатели спектакля не стали прибегать к большому количеству декораций. "Задача - это отразить границы доктора Адлера, из которых он не выходит, а его пациент как раз выходит. И его сознание - это не комната, в которой находится доктор, а целое общежитие. Эту ситуацию я старался отразить", - сказал художник.

Премьерные показы также пройдут 29 и 30 сентября.