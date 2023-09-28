Тишман: песня на стихи Гамзатова "Где же ты, счастье" должна получить новую жизнь

На торжественном концерте "Люди, люди - высокие звезды…" Марк Тишман и Жасмин исполнили это произведение

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Песня "Где же ты, счастье" на стихи советского и российского поэта Расула Гамзатова должна получить новое звучание. Такое мнение журналистам высказал российский певец и композитор Марк Тишман.

На торжественном концерте "Люди, люди - высокие звезды…", который посвящен 100-летию Гамзатова, Тишман и певица Жасмин исполнили песню "Где же ты, счастье".

"Будем надеяться, что люди сегодня <…> подхватят ее, и эта [песня] получит новую жизнь. Уникальный случай - есть только одно исполнение этой песни - брата и сестры Батыра и Луизы Закировых", - сказал Тишман журналистам.

Певица Жасмин, назвав Гамзатова "дагестанским отцом стихов", рассказала, что вдохновилась песней, отметив, что тем не менее самой знаменитой песней на стихи Гамзатова считаются "Журавли", которую впервые исполнил Марк Бернес в 1969 году. В свою очередь, Тишман добавил, что его назвали именно в честь Бернеса.

О поэте

Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель, народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку.

Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в поселке Тарки в Дагестане у подножия горы Тарки-Тау.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.