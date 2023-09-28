Нижний Новгород получил статус культурной столицы 2024 года

В планах провести около 150 мероприятий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Статус культурной столицы 2024 года получил Нижний Новгород, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Нижний Новгород - культурная столица 2024 года! Официально победили! Спасибо тем, кто поддержал нас в народном голосовании", - написал Никитин.

Губернатор Нижегородской области ранее сообщал, что над заявкой региона работала большая команда. На конкурс предложили культурно-образовательные проекты, которые можно будет реализовать в 2024 году при получении статуса культурной столицы. Глава региона также отмечал, что разработана насыщенная программа, включающая около 150 мероприятий, как для жителей региона, так и для туристов.

Нижний Новгород уже получал статус "Новогодняя столица России - 2022" и "Молодежная столица России - 2023".