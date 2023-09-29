В Москве 80 галерей представят работы современных художников на ярмарке Cosmoscow

Посмотреть и приобрести работы можно будет до 1 октября

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Одиннадцатая Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow открылась в павильоне "Форум" Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр", посмотреть и приобрести работы можно с 29 сентября по 1 октября

Свои стенды на ярмарке представят 80 галерей из разных городов России. Галереи распределены по тематическим секциям по их специализации. Секция "База" объединила известные галереи старше пяти лет с собственным выставочным пространством, такие как XL галерея, Alina Pinsky Gallery, Krokin Gallery и другие. В "Контур" вошли молодые галереи без выставочного пространства или работающие в формате шоу-рума или онлайн-платформы. В секцию "Тираж" вошли галереи, занимающиеся тиражным искусством, а в "Дизайн" - работающие с коллекционным дизайном. Секция "Цифра" собрала современные онлайн-платформы и онлайн-галереи. А "Сообщество" расскажет о проектах, ориентированных на развитие инфраструктуры и образования.

В рамках некоммерческой программы Фонд Cosmoscow покажет проекты победителей своих программ 2023 года: "Музей года", "Институция года" и "Художник года". Художник года Артем Филатов презентует серию ручной графики, нарисованную с помощью брильянтового зеленого, красителя известного как "зеленка". Проект получил название "Все исчезнет!".

"Музей года" 2023 PERMM посвятил свой проект реновации бывшего здания автомобильного центра под новое пространство музея.

На стенде "Институции года" 2023 музей ZAMAN расскажет о своих исследованиях и выставках за последние два года, сосредоточенных на территории национальных республик: в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Марий-Эл и соседних регионах.