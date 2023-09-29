В Кремле пройдет юбилейный концерт Ансамбля песни и пляски войск Нацгвардии

Поздравить коллектив придут популярные Денис Майданов, Александр Маршал, Варвара, Сосо Павлиашвили, Екатерина Гусева, Сергей Волчков и другие артисты

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации отметит 50-летний юбилей в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Этим вечером поздравить коллектив на сцену выйдут Николай Басков, Олег Газманов, Александр Буйнов, Зара и другие артисты, сообщили в пресс-службе ГКД.

"29 сентября в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественный концерт, посвященный юбилею Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации "50 лет на службе музыки", - говорится в сообщении. - Поздравить коллектив придут популярные артисты эстрады: Николай Басков, Олег Газманов, Александр Буйнов, Зара, Денис Майданов, Александр Маршал, Варвара, Сосо Павлиашвили, Екатерина Гусева, Сергей Волчков и многие другие".

Как рассказали в пресс-службе, концерт будет состоять из двух отделений, в его программе запланировано более 30 выступлений. Так, певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, исполнит песню "Я - русский", Майданов споет "Балладу о борьбе" (музыка и слова В. Высоцкого), а Басков вместе с коллективом Московского театра танца и песни "Калина красная" - "Смуглянку". Этим вечером, начало которого запланировано на 19:00 мск, публика также услышит песни "Надежда", "Офицеры", "Катюша" и многие другие.

Об ансамбле

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ - один из крупнейших армейских художественных коллективов страны, первый профессиональный коллектив внутренних войск МВД России, создан в 1973 году. За время творческой деятельности ансамблем дано более 9 тыс. концертов. С 1985 года коллективом руководит народный артист России, профессор Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского, генерал-майор Виктор Елисеев. Ансамбль принимает активное участие в культурных событиях, проводимых правительством РФ, мэрией Москвы, в том числе гала-концертах, посвященных инаугурации президента РФ, празднованию 850-летия Москвы, открытию Храма Христа Спасителя.

С 1987 года ансамбль 41 раз выезжал в горячие точки страны: Нагорный Карабах, Сумгаит, а позднее в район выполнения внутренними войсками боевых задач, в том числе на территории Чеченской республики и республик Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Южная Осетия, Абхазия, где было дано более 155 концертов.