Театр на Таганке представит премьеру спектакля "Щелкунчик"

В постановке примут участие Александра Хованская, Андрей Попов, Виктория Шашкова, Роман Серков и другие

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Премьера спектакля Георгия Смирнова "Щелкунчик" состоится 29 сентября в Театре на Таганке, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Уникальность в том, что все-таки "Щелкунчик" - это, как правило, балет. Все привыкли к тому, что это балетная постановка. И поэтому была написана пьеса специально Ринатом Ташимовым. Сказка Гофмана - это все-таки литература, это не драматургия. А пьеса написана по всем канонам театральным. И спектакль драматический", - рассказала ТАСС директор театра Ирина Апексимова. По ее словам, это первая постановка для всей семьи, в которой заняты артисты объединенной "Таганки". Спектакль поставлен по пьесе Рината Ташимова, написанной для театра, это уникальная версия сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

В разговоре с корреспондентом ТАСС режиссер Георгий Смирнов отметил, что пьеса заставляет задуматься, всегда ли внешнее благополучие означает понимание в семье.

"Все, на первый взгляд, кажется замечательным: благополучная семья, любящие родители, состоятельные, все у них вроде бы прекрасно. Но когда начинаешь погружаться в такую семью, конкретно в эту, понимаешь, что люди абсолютно не слышат друг друга, каждый занимается собой, своими проблемами, думает, что, делая хорошее дело, делает хорошо всем, но на самом деле они не задают вопрос, нужно ли это другим и что нужно другим", - сказал собеседник агентства.

Тему всего спектакля, по его словам, во втором акте озвучивает Мари, которую играет Александра Хованская: нельзя злом победить зло. "Мы очень часто думаем, что можно сотворить добро, прибегнув ко злу, но это не так. Вот об этом этот спектакль", - добавил постановщик. Режиссер предлагает зрителям принести с собой любимую игрушку и вместе погрузиться в волшебный мир постановки.

В спектакле заняты Александра Хованская, Андрей Попов, Виктория Шашкова, Роман Серков, Алексей Финаев-Николотов, Павел Комаров, Юлия Стожарова, Татьяна Сидоренко и другие артисты. Над постановкой работали художник Надя Скоморохова, композитор Вячеслав Жуков, хореограф Ольга Каплунова, художник по свету Владимир Коваленко. Надя Скоморохова рассказала ТАСС, что создателям спектакля было важно найти баланс и сделать так, чтобы смыслы постановки были понятны и взрослым, и детям. Что касается атмосферы спектакля, постановщики отсылают зрителя к России начала прошлого века, добавила она.