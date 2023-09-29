Театр "Школа драматического искусства" покажет премьеру по Достоевскому

Как сообщили в театре, зрители впервые увидят спектакль "Дядюшкин сон" от режиссера Глеба Черепанова

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Школа драматического искусства" (ШДИ) представит 29 сентября премьеру спектакля Глеба Черепанова "Дядюшкин сон" по одноименной повести Федора Достоевского. Показ состоится на Сцене на Сретенке в зале "Манеж", сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Повесть "Дядюшкин сон" была написана Достоевским после долгого творческого перерыва, связанного с пребыванием в Омском каторжном остроге, а затем и на военной службе в Семипалатинске. Изначально у автора был замысел написать не повесть, а пьесу: сохранились черновики с подробными ремарками. Возможно, именно этот факт объясняет яркую театральность повести, которая стала одним из самых инсценируемых произведений Достоевского", - рассказала собеседница агентства.

По сюжету, Марья Александровна Москалева - первая дама в провинциальном городке Мордасове, активная и способная не только на построение планов, но и на успешную их реализацию, задумала очередной прожект - срочно выдать замуж дочь - красавицу Зину. Да и жених появился - богатый и старый князь К. Сбудется ли мечта заботливой матери?

Приняв решение инсценировать эту повесть в ШДИ, режиссер Глеб Черепанов не просто обращается к раннему Достоевскому, но изучает произведение, содержащее истоки будущих творений автора, уделив особое внимание в постановке главному герою - князю К.

"Даже не вдаваясь в подробности, видно, что в этой повести - истоки всех будущих произведений Достоевского. Главный герой - князь К. очень важен, так как он - один в череде князей Достоевского. Князь К., князь Мышкин в "Идиоте" и Ставрогин в "Бесах", которого тоже называют князем. Князь К. во многом предвестник князя Мышкина. В нем есть что-то от этого еще не придуманного автором героя", - говорит режиссер.

Вместе с ним над спектаклем работали художник-постановщик Мария Морозова, художник по свету Михаил Глейкин, хореограф Ксения Руденко, композитор и музыкальный руководитель Кирилл Тепляков.

О спектакле

"Будет очень красиво, но не в стилистике XIX века. Для нас в работе над спектаклем ключевым стало название - "Дядюшкин сон". Все, что происходит в повести, - сон. Поэтому нельзя в открытую делать инсценировку этого произведения бытовой зарисовкой из жизни XIX века", - представил свою творческую концепцию режиссер. Отличительной особенностью спектакля он назвал молодой актерский ансамбль.

В ролях заняты Кирилл Федоров, Александра Лахтюхова, Анна Кутняк, Алина Чернобровкина, Евгений Поляков, Николай Гонтар, Кирилл Тепляков, Ольга Малинина, Александра Гладкова, Галина Селякова, Анна Пик.

Кирилл Федоров, исполнитель роли князя К., уверен, что спектакль будет интересен зрителям. "В нем есть все современные атрибуты яркой постановки, все это добавляет динамику в историю. Наш подход к материалу вскрыл новые темы, что, несомненно, приблизило его к нашим дням. И тема морали, этические, духовные моменты, которые поднимаются здесь, как никогда актуальны. Этот спектакль можно сравнить с зеркалом, которое позволяет человеку взглянуть на себя и задуматься на темы, которые заложены в них автором и режиссером", - сказал актер.