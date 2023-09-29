В Софии открылся первый международный цирковой фестиваль "Золотой конь"

Российский цирк на фестивале представляет дуэт гимнастов Рокашковых

СОФИЯ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Звезды мировой цирковой арены из 19 стран принимают участие в открывшемся в софийском Национальном дворце культуры Первом международном фестивале "Золотой конь", который посвящен 125-летию создания болгарского цирка. В состав его жюри вошли руководители ведущих цирковых фестивалей со всего мира, Россию представляет генеральный директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин.

"Я благодарен организаторам, пригласившим меня на этот фестиваль в качестве члена жюри, - сказал Никулин в беседе с корреспондентом ТАСС. - Понимаю, что решение им далось, с учетом современных политических реалий, непросто. Но лед тронулся, и мы будем двигаться дальше, а лед скоро растает. Ведь цирк вне политики, это совершенно другая история, другая планета, другой мир. И артисты, и цирковые деятели постоянно встречаются". "Когда в прошлом году я поехал на фестиваль в Монако, меня чуть ли не распяли, а сегодня к поездкам такого рода относятся совершенно спокойно, хотя Болгарию сейчас к дружеским странам не отнесешь, - продолжил Никулин. - Точнее не Болгарию, а ее правительство, с людьми как раз все в порядке. Я общаюсь с артистами, со зрителями, с организаторами фестиваля. Все происходит, как и было раньше, ведь мы очень близкие народы. Мы как были братьями, так братьями и остаемся. Я рад, что нахожусь здесь, что лед в наших отношениях начал таять".

"Приятно приезжать на событие, которое только начинает свой путь, - отметил Никулин. - Раньше в Софии тоже проходили фестивали - в старом здании цирка, которое сгорело и, увы, так и не было восстановлено. Но это было давно, а сейчас что-то новое начинается. Понятно, что не все удается, есть сложности, с первого раза не всегда все получается, но сам факт того, что фестиваль, уже можно так сказать, состоялся, это приятно. Как говорится - с началом!"

Выступление Рокашковых

Российский цирк на фестивале в Софии представляет дуэт Рокашковых, гимнасты на турнике, уже ставшие лауреатами многих фестивалей и хорошо знакомые любителям циркового искусства. "Мы подготовили для фестиваля очень красивый номер, настоящий спектакль - историю о любви и дружбе, которая актуальна во все времена, - рассказали Сергей и Ольга в беседе с корреспондентом ТАСС. - Зрители встретили нас прекрасно, очень доброжелательно, когда выходили с российским флагом на парад открытия фестиваля, многие люди вставали со своих мест и аплодировали, что сразу нас настроило на позитивную волну".

"Есть понимание того, что без русских и китайцев цирковых фестивалей быть не может, - отметил Никулин. - Ведь именно они своим мастерством заставляют других артистов тянуться к новым вершинам. Именно мы в мировом цирковом сообществе задаем уровень мастерства".

Фестивальные дни

Софийский фестиваль проходит под живое музыкальное сопровождение парижского циркового оркестра. В первый день зрители приветствовали группу жонглеров из Казахстана, а мастера воздушной гимнастики Жанин и Фабьен из Швейцарии показали номер без дополнительной страховки. Также на фестивале выступил жонглер из Румынии Ливиу Тудор со своим псом и обладатели рекорда Гиннесса акробаты из Перу. Кроме того, свои номера показали артисты из Монголии, Болгарии и других стран.

Цирковой фестиваль в Софии продолжится еще два дня и завершится гала-концертом и награждением победителей в воскресенье, 1 октября.