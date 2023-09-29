В Москве с 3 по 5 октября пройдет первый Фестиваль туристического кино

В первый день фестиваля состоится панельная дискуссия на тему "Создается впечатление. Креативная и ивент-индустрия как инструмент комплексного развития туризма в регионах"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Первый Фестиваль туристического кино пройдет в Москве с 3 по 5 октября в рамках третьего Форума регионов России "Развитие туристской инфраструктуры". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК).

"В столичном МВЦ "Крокус экспо" 3-5 октября пройдет третий Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры". На площадке мероприятия состоится первый Фестиваль туристического кино, в рамках которого пройдут встречи представителей кино- и туристской индустрии, а также кинопоказы фильмов регионального производства и награждение наиболее ярких из них в нескольких номинациях", - говорится в сообщении.

Организаторы фестиваля ставят своей целью содействовать развитию инвестиционной и туристической привлекательности регионов путем создания устойчивого туристического бренда с использованием визуальных методов кинематографии. В частности, на фестивале покажут 24 картины региональных авторов, снятых при поддержке ФПРК в рамках конкурса "Россия - взгляд в будущее". В центре сюжета этих картин - самобытность народов России, уникальные места и судьбы людей, живущих как в больших городах, так и в самых отдаленных уголках страны.

Кроме того, в первый день фестиваля состоится панельная дискуссия на тему "Создается впечатление. Креативная и ивент-индустрия как инструмент комплексного развития туризма в регионах", на которой профессиональное сообщество обсудит, как создание качественной кино- и видеопродукции влияет на повышение туристической привлекательности субъектов страны, а также - какие креативные территории вскоре смогут стать новыми точками притяжения для создателей объектов туристической инфраструктуры. Модератором дискуссии станет заместитель исполнительного директора ФПРК, генеральный продюсер продюсерского центра "Мувистарт" Дмитрий Якунин. Среди участников директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко, исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова, основатель студии "Военфильм", кинорежиссер, продюсер и сценарист Игорь Угольников и другие.

В заключительный день, 5 октября, состоится награждение фильмов в номинациях "Будущее рядом", "Северный код", "Кавказская тропа" и "Место силы".