В Петербурге завершили ремонт символа Петропавловской крепости зайца Арсения

Фигурку вернули к Иоанновскому мосту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Фигурка зайца Арсения вернулась на прежнее место к Иоанновскому мосту неподалеку от Петропавловской крепости в Петербурге после ремонта, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

"Сегодня заяц Арсений вернулся на свой пост на ледорезе Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость. Некоторое время до этого зверек провел на производственной базе "Мостотреста". <…> Специалисты залечили ему трещину на ушке с помощью аргоновой сварки, а шубку к зиме вычистили и сделали серебристой", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Смольного напомнили, что на своем месте фигурка зайца Арсения живет уже 30 лет.

"Петропавловская крепость - знаковое место для нашего города. Он ведет свою историю с Заячьего острова, поэтому именно зайцы стали местными талисманами. Фигурку зайца Арсения установили к 300-летию Санкт-Петербурга, и теперь это одна из достопримечательностей Северной столицы, которую мы бережно охраняем", - приводят слова губернатора Александра Беглова в пресс-службе.

Отмечается, что почти месяц назад во время обследования свай, предохраняющих опоры моста от ледохода, специалисты заметили трещину на ухе зайца. Было решено фигурку демонтировать и отправить на базу "Мостотреста". Причину появления трещины точно установить не удалось. В 2021 году уже проводился косметический ремонт фигурки - специалисты "Мостотреста" меняли ледорез, на котором сидел заяц, и скульптуру также обновили.