В Музее Победы открыли фотовыставку о становлении мирной жизни в новых регионах

Как отметил директор по визуальному контенту ТАСС Илья Лазарев, с момента вхождения новых субъектов в состав России корреспонденты агентства сделали 13,5 тыс. фотографий и около 600 видеосюжетов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Выставочный проект "#Вместе" с фотографиями информационного агентства России ТАСС, рассказывающими о мирной жизни в новых регионах, представлен в Музее Победы в Москве.

"Открываем выставку, посвященную новым регионам нашей страны - Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям. Сегодня в этих 50 фотоработах вы можете увидеть эти регионы во всей красе. Нам очень радостно, что в открытии этой выставки участвуют ребята, которые только что получили свои первые паспорта граждан Российской Федерации", - сказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Как отметил директор по визуальному контенту ТАСС Илья Лазарев, с момента вхождения новых регионов в состав России корреспонденты агентства сделали 13,5 тыс. фотографий и около 600 видеосюжетов. "Мы вам приготовили выставку наших фотокорреспондентов, <...> которые работают на новых территориях, которые рассказывают о жизни не всегда простой, не всегда легкой. Сегодня фотографии, которые мы вам представляем, это фотографии победы, это фотографии о том, что мы вместе, что впереди все самое интересное и лучшее", - отметил он. "Мне кажется, очень логично, что наша выставка в эти дни, в преддверии таких важных праздников. Важно, что мы хотим максимально рассказать о мирной жизни в ваших регионах. Нам это очень важно и очень интересно. Знаем, что есть о чем рассказать. Знаем, что еще есть сложности", - добавил Лазарев.

Экскурсию по выставке провела руководитель отдела внешних коммуникаций департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Екатерина Титова.

Открытие экспозиции прошло накануне новой памятной даты - Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

Среди фотографий есть также кадры, сделанные корреспондентами ТАСС в 1960-1980-х годах и ярко показывающие связь времен и нашу общую историю. Выставка состоит из четырех разделов, каждый из которых посвящен одному из регионов. Посетители выставки увидят, как сегодня развивается экономика, инфраструктура, социальная сфера на новых территориях. Снимки показывают работу современных предприятий, строительство жилых комплексов, модернизацию дорожной сети. В экспозицию также вошли фотографии природы, достопримечательностей и мемориальных комплексов, посвященных героям Великой Отечественной войны.