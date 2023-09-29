В Монголии прошел конкурс юных чтецов, посвященный Расулу Гамзатову

Участники конкурса могли выбрать для чтения стихов как русский, так и монгольский язык

УЛАН-БАТОР, 29 сентября. /ТАСС/. Конкурс юных чтецов, посвященный 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова (1923-2003), прошел в Монголии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили организаторы - Монгольская ассоциация выпускников советских и российских учебных заведений (МАВСУЗ) и Русский дом в Улан-Баторе.

"Участники конкурса могли выбрать для чтения стихов Расула Гамзатова как русский, так и монгольский язык. На нем в Монголии есть прекрасные переводы. Но более ста участников прислали на первый тур видеоролики только на русском языке. Тридцать финалистов очного тура сегодня тоже выбрали для декламирования переводы на русский язык", - рассказала и.о. директора Русского дома в Улан-Баторе Валерия Кильпякова.

Она добавила, что в конкурсе участвовали школьники от восьми до семнадцати лет из городов Улан-Батор и Эрдэнэт, а также аймака (региона) Завхан. Участников разделили на две возрастные группы. Два победителя будут участвовать 15 ноября в большом телевизионном проекте - концерте в прямом эфире, где прозвучат песни на стихи Расула Гамзатова.