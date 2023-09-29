В Кириллове нашли новые экспонаты с драгметаллами и камнями

Заместитель гендиректора музея Светлана Смирнова сообщила, что работа по апробированию предметов практически завершена

ТАСС, 29 сентября. Коллекция драгоценных металлов и камней Кирилло-Белозерского музея-заповедника пополнилась сразу на четверть, до 2,5 тыс. экспонатов, по результатам работы специалистов Пробирной палаты России по Северо-Западному федеральному округу. Выяснилось, что многие редчайшие предметы IX-XX веков, которые ранее значились "из металла", на самом деле были выполнены из золота и серебра с использованием драгоценных камней, сообщили ТАСС в музее-заповеднике.

"Коллекция драгоценных металлов Кирилло-Белозерского музея-заповедника до приезда специалистов Пробирной палаты насчитывала около 2 тыс. экспонатов. После экспертизы собрание увеличилось на 500 единиц. Для сохранности старинных экспонатов исследования были проведены непосредственно на месте. С помощью ультрафиолетовых ламп и тестера для определения камней, специальных реактивов для определения пробы металла были апробированы изделия разных веков. Среди икон, украшений, предметов быта, подвесок и монет находились редчайшие экспонаты, датированные IX-XX столетиями", - привела пресс-служба слова генерального директора музея-заповедника Михаила Шаромазова.

Как рассказала ТАСС заместитель гендиректора музея Светлана Смирнова, еще в 2015 году коллекция драгоценных предметов музея насчитывала всего 800 экспонатов. По итогам планомерной работы экспертов коллекция выросла и сейчас уже составляет более 2,5 тыс. экспонатов. "Это не новые поступления, а монастырские вещи, просто сейчас появилась возможность их исследовать", - сказала Смирнова.

"В коллекции археологии обнаружились в этом году золотые кольца височные и монеты X века. Очень интересны предметы из коллекции церковных тканей - это венцы икон XIX века и шитые ризы икон, фрагменты окладов. На венцах - изумруды, рубины, аквамарины. Ткани поступили из монастырей Белозерья (нынешний Белозерск, один из старейших городов Руси). На одном из окладов иконы Богоматери Елецкой XIX века найдены камни. Это большая икона 48 на 37 см из Успенского собора - главного храма Кирилло-Белозерского монастыря. Имеет огромный оклад из серебра, в венце которого обнаружены рубины и изумруды", - рассказала заместитель руководителя музея.

По ее словам, на сегодня работа по апробированию предметов практически завершена. Осталось исследовать несколько памятников, а также большую коллекцию церковных тканей XVII-XIX веков, на которых есть пуговицы, которые могут быть драгоценными.

Кирилло-Белозерский монастырь, основанный в 1397 году монахом Кириллом, является крупнейшим в мире православным монастырем-крепостью из сохранившихся со времен Древней Руси. Ансамбль включен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. Фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника насчитывает 86 тыс. экспонатов.