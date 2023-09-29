Сергей Жуков выпустил гимн мультсериала "Простоквашино"

Композиция, вышедшая в Hifi-стриминге "Звук", теперь звучит в конце каждого эпизода сериала

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Композитор и певец Сергей Жуков выпустил новый гимн мультсериала "Простоквашино" киностудии "Союзмультфильм". Композиция, вышедшая в Hifi-стриминге "Звук", теперь звучит в конце каждого эпизода сериала, сообщили в пресс-службе киностудии.

"Новая песня певца, композитора и продюсера Сергея Жукова под названием "Гимн Простоквашино" появилась в библиотеке Hifi-стриминга "Звук". Впервые композицию можно было услышать в серии "Курорт Простоквашино", премьера которой состоялась 25 сентября. Эпизод оказался необычным: в качестве камео в нем появился сам Сергей Жуков, а написанная им песня стала "Гимном Простоквашино" и теперь звучит в конце каждой серии", - говорится в сообщении.

"Союзмультфильм" также создал на песню "Гимн Простоквашино" анимационный клип, который доступен на YouTube-канале киностудии. Сам эпизод "Курорт Простоквашино" спустя три дня после премьеры набрал на YouTube свыше 1 млн просмотров.

"Наше сотрудничество с Сергеем Жуковым оказалось самым настоящим точным попаданием: простой и очень запоминающийся ритм и слова песни наполнены радостью, теплотой, добрым юмором с толикой ностальгии - именно такой по духу и наш мультсериал, который к своему пятилетию на экранах обзавелся собственным гимном", - цитирует пресс-служба генерального продюсера "Союзмультфильма" Юлию Осетинскую.