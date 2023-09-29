В Калининграде открылась выставка в честь романа Льва Толстого "Война и мир"

На экспозиции представлено более 140 экспонатов

КАЛИНИНГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Выставочный проект "Война и мир" Льва Толстого: литература и история" начал работу в Калининграде. В экспозиции, приуроченной к 195-летию великого русского писателя и 160-летию начала работы над романом "Война и мир", представлены более 140 экспонатов из фондов Государственного музея имени Л. Н. Толстого, сообщили ТАСС в пресс-службе областного историко-художественного музея, выступающего организатором выставки при поддержке регионального правительства.

"В Калининградском областном историко-художественном музее при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области открылся выставочный проект "Война и мир" Льва Толстого: литература и история" из фондов Государственного музея имени Л. Н. Толстого в Москве. На ней представлено более 140 экспонатов из фондов музея: книги, письма, иллюстрации, портреты и картины, дающие представления о работе одного из величайших писателей-романистов мира над этим уникальным произведением, описываемых в нем масштабных исторических событиях и героях того времени", - рассказала представитель пресс-службы.

В числе экспонатов - фотопортрет Толстого, сделанный им в Ясной Поляне в 1862 году, гравюра Жака Куше "Бородинское сражение. 7 сентября 1812 года", описание Бородинского сражение с его схемой, выполненной самим писателем. Впервые посетители выставки в Калининграде увидят экспонаты, связанные с экранизацией романа "Война и мир" Сергеем Бондарчуком. В частности, это оригинал раскадровки одной из сцен фильма, сделанной Бондарчуком, а также автограф актрисы Людмилы Савельевой, сыгравшей в фильме Наташу Ростову.

Особое место на выставке занимают рукописи Толстого и их расшифровки, которые позволяют постичь глубину мыслей великого писателя, увидеть сколь непростым был процесс созданием "Войны и мира" - сочинения, которое он сам называл просто книгой. Об этом перед открытием экспозиции в Калининграде рассказала Наталья Великанова - заведующая отделом развития Государственного музея Л. Н. Толстого, специалист по рукописям "Войны и мира", автор концепции сегодняшней выставки.

"Известно, что у Толстого был неразборчивый почерк, прочитать написанное сложно, да еще на многих рукописных страницах по два-три "слоя" текста. Он начинал писать текст, потом зачеркивал написанное, на полях между строк все исправлял и перекладывал в другую рукопись написанное. Потом все повторялось, появлялся уже третий "слой", и он опять перекладывался в другую рукопись", - поясняет Великанова.

По ее мнению, все это крайне интересно и важно как для исследователей творчества Толстого и его романа "Война и мир", так и для обычных посетителей выставки. "Это позволяет нам проследить, чем являлось сочинение для Толстого, как создавалась книга, в которой есть почти все жанры художественной и публицистической литературы - песни, стихи, небольшие новеллы, притчи. Все было реализовано в его книге", - подчеркивает сотрудник музея Толстого.