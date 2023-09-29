Фильм о поисковиках "Часы для Веры" выйдет в широкий прокат в 2023 году

Показы фильма проходят в разных городах России в рамках пресс-тура

ВОЛГОГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Художественный фильм "Часы для Веры" будет запущен в широкий прокат в 2023 году, сейчас ведутся переговоры с кинотеатрами и федеральными каналами. Об этом ТАСС сообщил режиссер фильма Максим Горяинов на одном из закрытых показов кинокартины в Волгограде.

Полнометражный фильм "Часы для Веры" снят омской киностудией "ИСС АРТ Медиа" при поддержке "Поискового движения России". В картине рассказывается о двух девушках по имени Вера. Одна живет в 2022 году, а другая - в 1941 году. По замыслу режиссера, представительница современной "золотой" молодежи Вера находит останки бойца и привозит их для захоронения в Омск. Прошлое начинает рассказывать зрителям и самой девушке печальную историю, которая дает героине возможность переосмыслить свои ценности, разобраться в своем окружении, найти новых друзей и даже любовь. Она поймет, что такое настоящая поддержка и взаимовыручка неравнодушных людей, память поколений и уважение к прошлому. Все это формирует у нее особое отношение к своей Родине.

Показы фильма проходят в разных городах России в рамках пресс-тура. Картину уже представили жителям Москвы, Донецка, Мариуполя, Луганска, Пскова. В Волгограде состоялось несколько закрытых показов фильма для молодежи - участников всероссийского патриотического форума "Герои нашего времени".

"У фильма складывается своя судьба, он идет сейчас через народную молву, его принимают из города в город. Если эта информационная волна будет настолько большая, что его захотят принять дистрибьютеры в кинотеатрах и телевизионные каналы, мы будем только рады. Мы работаем сейчас над этим, хотим запустить его в широкий прокат в этом году, чтобы его увидели все желающие", - сказал режиссер.

Как отметил исполнительный продюсер киностудии "ИСС АРТ Медиа" Игорь Рыбак, фильм "Часы для Веры" - это инструмент, через который можно работать с молодежью, прививая ей чувство патриотизма, гордость к истории своей страны. "Есть заявки от онлайн-кинотеатров, ведутся переговоры с федеральными каналами. Я думаю, что у картины будет широкий прокат с большим охватом. В этом фильме найден образ нового положительного героя, который сейчас так необходим в российском кинематографе", - сказал он ТАСС.

Ранее были согласованы премьерный показ фильма "Часы для Веры" в Центральном Доме Российской Армии в октябре 2023 года и передача фильма в фонд Минобороны для показа кадетам, курсантам, солдатам и офицерам. Возрастное ограничение: 12+. ТАСС - генеральный информационный партнер фильма.