Цирк на Фонтанке открыл сезон премьерой программы-фантазии на тему старого цирка

Режиссер шоу Руслан Ганеев сообщил, что в программе участвуют 76 артистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Большой Санкт-Петербургский государственный цирк открыл 145-й сезон премьерой красочного представления "Балаган", которую организаторы назвали "фантазией на тему старого цирка, воплощенной современными средствами", передает корреспондент ТАСС. После Петербурга ее увидят зрители и в других городах России.

"Цирк начался с балагана. И в нашей программе при участии 76 артистов собраны архетипы старого цирка - гимнасты, жонглеры, клоуны, акробаты, дрессировщики. Но они у нас взаимодействуют, чего тогда не было, и наша программа - это скорее фантазия на тему старого цирка, воплощенная современными средствами", - рассказал о своем замысле на пресс-конференции перед показом режиссер шоу Руслан Ганеев.

Как отметил советник генерального директора Росгосцирка дрессировщик Владислав Гончаров, в программе "Балаган", которая открывает 145-й сезон в Цирке на Фонтанке, принимают участие "лучшие из лучших артистов, которые смогли собраться здесь и показать свое мастерство". Он добавил, что после старта в Петербурге программа начнет большой гастрольный тур по стране, его маршрут пока обсуждается.

Среди участников - представители цирковых династий с мировым именем канатоходцы Суанбековы, клоунский дуэт "Внуки лейтенанта Шмидта", обладатели наград международных фестивалей и конкурсов жонглеры под руководством Елены Дрогалевой. Одна из ключевых артисток "Балагана" - итальянка Майли Монни, дрессировщица в пятом поколении. В новой программе она представляет номера со слоном, лошадьми и гусями. На манеж "Балагана" выйдет и дрессировщик амурских тигров Хуан Карлос Брешани. Многие из этих мастеров недавно принимали участие во Втором международном фестивале циркового искусства "Без границ", проходившем на этом же манеже.

С программой "Балаган" под девизом "Бархат! Опилки! Софиты!" артисты будут выступать в цирке на Фонтанке до 10 декабря.