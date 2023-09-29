В Кирове музыканты из Татарстана открыли фестиваль "Симфония над Вяткой"

КИРОВ, 29 сентября. /ТАСС/. Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан исполнил произведения Сергея Прокофьева и Петра Чайковского на открытии фестиваля симфонических оркестров России "Симфония над Вяткой" в Кирове, рассказал ТАСС художественный руководитель и главный дирижер Вятского губернского симфонического оркестра имени В.А. Раевского Илья Дербилов.

"[Фестиваль открыл] Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан. В этом году [симфонический коллектив из Татарстана] открывал сезон в московской филармонии, это признанный лидер симфонического искусства, и сегодня он был у нас на сцене", - отметил Дербилов.

В пятницу в большом зале Вятской филармонии имени Чайковского прозвучали "Славянский марш" и "Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта"" Петра Чайковского, а также "Симфония № 5 си бемоль мажор" Сергея Прокофьева, созданная композитором в период Великой Отечественной войны. За дирижерским пультом стоял Илья Дербилов. "Мы сами еще не осознаем важности события, которое сегодня произошло на сцене Вятской филармонии, [потому что] перед вами коллектив, который составляет славу нашего русского симфонического исполнительства", - обратился к зрителям после выступления Дербилов.

Как подчеркнул в беседе с ТАСС министр культуры Кировской области Даниил Дворцов, зрители приняли музыкантов из Татарстана тепло. "Сегодня был аншлаг. Симфония Прокофьева — наисложнейшее для понимания произведение. А люди слушали и оценили. И если зритель ходит на концерты симфонической музыки, значит она востребована, живет", - поделился впечатлениями министр.

Фестиваль, который объединит 300 музыкантов на сцене Вятской филармонии, проходит в Кирове впервые. В ходе фестиваля зрители увидят еще три концерта - выступления симфонического оркестра Карельской государственной филармонии, Уральского академического филармонического оркестра, Вятского губернского симфонического оркестра имени Раевского.

Как отметил Илья Дербилов, в настоящее время в Кировской области уделяется большое внимание развитию симфонического оркестра. "Благодаря поддержке губернатора у нас появились финансовые возможности, мы создаем предпосылки для возвращения в Киров замечательных музыкантов, и менее чем за год в оркестр приехали 22 музыканта. Почему так важен этот фестиваль? Киров всегда был городом сильной музыкальной культуры, но для нас сейчас важно появление Кирова на музыкальной карте страны, и во главе этого процесса [должен] стоять симфонический оркестр", - сказал Дербилов.

Подготовка к юбилею

Фестиваль симфонических оркестров России "Симфония над Вяткой" проходит в Кирове в преддверии 650-летия областного центра.

Киров отметит юбилей в 2024 году. В планах — проведение концертов с участием российских звезд, гастроли солистов Большого театра России и Мариинского театра. Планируется проведение международного фестиваля детских театров "Вятка — город детства", международного Васнецовского пленэра, концертов, джазового фестиваля, гастрофестивалей, выставок, форумов, тематических туров и других мероприятий.

Сейчас в Кирове ведутся работы по капитальному ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов, ремонты памятников культуры, ведется благоустройство парка имени Кирова и Александровского сада, планируется обновление площади перед областной филармонией. В исторической части города появятся новые общественные пространства. К юбилею планируется обновить фасад здания железнодорожного вокзала и провести ремонт аэровокзального комплекса. Начались работы по рекультивации крупнейшей в Кирове свалки в поселке Костино.