Во Владикавказе впервые выступила балетная труппа Приморской сцены Мариинки

Как сообщили в филиале театра в Северной Осетии, зрителям показали одноактные балеты "Федра" и "Жар-птица"

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Приморская сцена Мариинского театра впервые выступила во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе филиала Мариинки в Северной Осетии.

"В пятницу начались гастроли балетной труппы Приморской сцены вечерними показами двух одноактных балетов - "Федра" на музыку Филипа Гласса (хореограф - Флеминг Флиндт, постановщик - Джейкоб Спарсо) и "Жар-птица" Игоря Стравинского в оригинальной версии заслуженного деятеля искусств РФ, художественного руководителя балетной труппы Приморской сцены Эльдара Алиева", - говорится в сообщении.

Первые в Осетии гастроли Приморского театра завершатся в субботу дневным показом сказочного балета "Жар-птица".

Созданная в 2013 году Приморская сцена Мариинского театра является одним из самых современных театров в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В балетную труппу Приморского театра входят танцовщики из России, Европы и Азии. В основе репертуара - спектакли классического наследия от "Жизели" до "Баядерки" и хореографии XX века. Коллектив ежегодно выступает в Санкт-Петербурге на исторической и новой сценах Мариинского театра, представляет свои постановки в Москве, Казани, Харбине (КНР) и Сеуле (Республика Корея). Солисты и артисты труппы являются дипломантами и лауреатами международных конкурсов, стипендиатами крупных фондов.