На федеральной территории Сириус впервые проходит фестиваль музыки барокко

Проект Sirius Baroque Days открылся концертом оркестра La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина

КРАСНОДАР, 30 сентября. /ТАСС/. Фестиваль музыки барокко впервые проходит на федеральной территории Сириус. Проект Sirius Baroque Days открылся концертом оркестра La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина, сообщили ТАСС в пресс-службе федеральной территории.

"Приуроченный к Международному дню музыки Sirius Baroque Days впервые проходит на федеральной территории Сириус. Проект, посвященный музыке эпохи барокко, открылся концертом оркестра La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина под руководством главного дирижера, всемирно известного скрипача и вокалиста Дмитрия Синьковского. Музыканты исполнили избранные арии и инструментальные произведения европейского барокко, фокусируясь на итальянской ветви Высокого барокко и двух главных ее достижениях - опере-сериа и инструментальном концертном стиле", - сказали в пресс-службе.

В программу музыкального вечера включены фрагменты из произведений Георга Генделя, Антонио Вивальди, а также сочинения менее известных широкой публике авторов - Риккардо Броски и Франческо Дуранте. "В эпоху барокко написано много качественных произведений. Количество неизведанной музыки безгранично. Наша миссия - открывать нашим слушателям новые произведения, которые либо редко исполняются, либо даже неизвестны", - привели в пресс-службе слова главного дирижера Нижегородского театра оперы и балета Дмитрия Синьковского.

Фестиваль продолжится в субботу концертом композитора-импровизатора Искандеора Ханнанова, скрипача Дмитрия Бородина и музыкантов оркестра musicAeterna, которые исполнят "Времена года" Антонио Вивальди в новом прочтении, объединив инструментальную и электронную музыку.

"Этим проектом мы вводим барокко в концертную структуру "Сириуса". Это крайне важно с учетом скорого запуска нового концертного зала, где будут представлены все возможные музыкальные направления", - цитирует пресс-служба художественного руководителя Фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахима Фрая.

Завершится проект 1 октября оперой Кристофа Глюка "Орфей и Эвридика". Солисты, хор и оркестр Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина представят уникальную музыкальную интерпретацию, основанную на сравнительном анализе всех основных дошедших до нас авторских редакций оперы - Венской, Парижской, Пармской и Неаполитанской. По словам художественного руководителя Нижегородского театра оперы и балета Алексея Трифонова, эта опера стала абсолютным хитом среди молодежи, в том числе благодаря постановке и фантастическим костюмам.