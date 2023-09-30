В Архангельске представили книгу о деревянных храмах как явлении культуры

Книга предназначена не только для специалистов, но и для широкого круга читателей

АРХАНГЕЛЬСК, 30 сентября. /ТАСС/. Книгу "Деревянный храм в русской традиционной культуре" представили в областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова в Архангельске. Как рассказала ТАСС автор, доктор культурологии, заведующая научным центром традиционной культуры и музейных практик Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики (ФИЦКИА) УрО РАН Анна Пермиловская, книга написана на стыке разных дисциплин и содержит много иллюстраций и описаний построек.

"При изучении храмов на Русском Севере в деревянном зодчестве предпочтение отдавали обычно изучению культовой архитектуры, на это больше всего обращали внимание. Храмовые постройки в основном изучали архитекторы и искусствоведы, а жилище изучали этнографы, храм как явление традиционной культуры не исследовали. Моя работа сделана на стыке дисциплин: искусства и архитектуры, истории, этнографии, богословия и религиоведения", - сказала Пермиловская.

Автор рассматривает деревянный храм со времен его появления на Руси. Для православной архитектуры, например, в Константинополе и других центрах, были характерны каменные постройки. На Руси начали храмы строить из дерева, что было нетипично, но характерно для этой территории. Деревянное зодчество - особое, самостоятельное направление русской традиционной архитектуры. Оно представлено в России, которая всегда была "лесной, таежной" страной. "Первые храмы были деревянные. У меня приведена примерная реконструкция, - отметила собеседница агентства. - Использовали опыт, который был накоплен в гражданском, в хоромном строительстве".

Самые лучшие деревянные культовые постройки были созданы и сохранились на Русском Севере. По ним можно судить, какими были храмы много веков назад. "Есть такое явление в этнографии, как вторичная архаика, то есть те образцы, которые были характерны для древнерусского государства XIV-XV века, они сохранились именно на Русском Севере", - добавила Пермиловская.

Издание содержит обмеры построек и иллюстративный материал, как современные, так и исторические фотографии. Книга предназначена не только для специалистов, но и для широкого круга читателей. Часть материала переведена на английский язык.