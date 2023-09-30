В Петрозаводске прошел концерт музыкального фестиваля Абдразакова

На нем выступили солисты Мариинки и Московского музыкального театра "Геликон-Опера"

ТАСС, 30 сентября. Концерт VI Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова состоялся в Петрозаводске, на нем выступили солисты Мариинского театра и Московского музыкального театра "Геликон-Опера". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Музыкального театра Республики Карелия, на сцене которой состоялось мероприятие.

"Сегодня вечером в Музыкальном театре Карелии при аншлаге состоялся концерт в рамках VI музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова. В программе концерта - арии из опер, романсы и песни русских и зарубежных композиторов. Солистами выступили: Ильдар Абдразаков, солисты Мариинского театра Станислав Трофимов (бас) и Кирилл Белов (тенор), а также солист Московского музыкального театра "Геликон-Опера" Алексей Тихомиров и ярчайшие участники мастер-классов звезд оперы. Партию фортепиано исполнил Евгений Сергеев", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы, Трофимов является также приглашенным солистом Большого театра России, а Белов - выступает в качестве солиста в Башкирском театре оперы и балета, является лауреатом международных конкурсов. Тихомиров тоже сотрудничает с Большим театром и имеет звание заслуженного артиста Республики Татарстан.

"Ежегодный международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова сегодня является одним из крупнейших, динамично развивающихся музыкальных форумов России. Ильдар Абдразаков признан лучшим мировым басом, он обладатель "Грэмми" и "Золотой маски", признанный солист крупнейших мировых оперных театров. Перед ним распахивались двери "Ла Скала" и "Ковент-Гардена", Большого театра и "Метрополитен-оперы". Он успевает быть художественным руководителем академии музыки Елены Образцовой, записывать студийные альбомы, руководить собственным фестивалем", - добавила собеседница агентства.

О фестивале

Международный музыкальный фестиваль Абдразакова - ежегодный проект организованного певцом Фонда поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей. Он был основан в 2018 году. Его основные задачи - помочь в старте начинающим певцам, дав им возможность выступить в одном ансамбле с мастерами сцены. VI Международный музыкальный фестиваль Абдразакова посвящен 150-летию со дня рождения великого русского баса Федора Шаляпина. Концерты уже состоялись в Архангельске и Мурманске, а также пройдут в Петрозаводске, Самаре и Казани. ТАСС является генеральным информационным партнером фестиваля.