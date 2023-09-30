Кустурица планирует посетить новые российские регионы

Музыкант не уточнил сроки визитов и программу

УСТЬ-ЛАБИНСК/Краснодарский край/ 30 сентября./ТАСС/. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица планирует посетить новые регионы РФ. Об этом он заявил ТАСС в день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с РФ.

"Буду", - сказал Кустурица на площадке фестиваля "Александровская крепость" в Усть-Лабинске Краснодарского края, отвечая на вопрос ТАСС о планах посещения новых российских территорий. Сроки планируемых визитов и программу он не уточнил.

Фестиваль "Александровская крепость" пройдет в течение двух дней в Усть-Лабинске. Это крупнейший в РФ фестиваль казачьей культуры, он объединяет музыку, театр, литературу, театр, кино, гастрономию и ремесла. В этом году он проводится в третий раз.

В городе уже открылись гастроярмарка, ремесленные мастерские, проводятся театральные постановки, реконструкции различных народных обрядов, баттлы частушечников, детские казачьи игры, мастер-классы, а также музыкальное шествие. Организатором мероприятия является фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело".