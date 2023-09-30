Кустурица рассматривает возможность снять фильм по мотивам романа Водолазкина "Лавр"

Сербский кинорежиссер отметил творчество российских писателей

УСТЬ-ЛАБИНСК /Краснодарский край/, 30 сентября. /ТАСС/. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица может снять фильм по мотивам романа Евгения Водолазкина "Лавр". Об этом Кустурица заявил на творческой встрече на площадке фестиваля "Александровская крепость" на Кубани.

"Я читаю книги. У вас очень хорошие писатели здесь, в России. У вас один из лучших романов, которые я читал, - "Обитель" Захара Прилепина. Виктор Пелевин, [Алексей] Сальников, Яхина Гузель - очень хорошие писатели", - сказал режиссер. Он отметил, что рассматривает возможность снять картину по мотивам романа Евгения Водолазкина "Лавр".

Сербский режиссер уточнил, что читает произведения российских авторов как в переводе, так и в оригинале. Он рассказал, что в разделяет идею коллективной жизни Андрея Платонова, а в творчестве Даниила Хармса выделяет парадоксальность и черный юмор.

О фильме по роману Достоевского

Кустурица сообщил, что в 2024 году планирует начать работу над фильмом по произведению Федора Достоевского "Преступление и наказание". В качестве одной из локаций для съемок режиссер рассматривает Краснодарский край.

"Близок Достоевский мне. [По мотивам "Преступления и наказания"] фильм будет в следующем году, деньги уже [есть]. У меня такая вещь: я не могу снимать, если нет солнца, я зависим от солнца. Я думаю, в вашем регионе много солнца. Если так, свой следующий фильм, возможно, я буду делать здесь", - сказал Кустурица.

Он отметил, что о съемках картины по мотивам произведения Достоевского задумывался еще около 30 лет назад, рассматривал кандидатуру актера Джонни Деппа, но позже отказался от идеи снимать эту картину за рубежом.

Ранее Кустурица также сообщал о планах снять кино по мотивам произведений Николая Гоголя. Отвечая на вопрос из зала о том, в какой стадии данный проект, режиссер отметил, что успел написать несколько версий сценария, но ни одна из них ему пока не нравится.

Говоря о современном кинематографе, Кустурица отметил, что по сравнению с XX веком эта отрасль сейчас более коммерциализирована. "Сейчас меньше искусства, больше дизайна. Я всегда думаю, что надо, чтобы было и коммерческое, и для души", - сказал Кустурица и добавил, что "счастлив, что не стал голливудским режиссером".

Фестиваль "Александровская крепость" пройдет в Усть-Лабинске в течение двух дней. Это крупнейший в России фестиваль казачьей культуры, он объединяет музыку, театр, литературу, кино, гастрономию и ремесла. Помимо Кустурицы, участие в фестивале принимают певец и композитор Петр Налич, певица Алена Свиридова и другие. Фестиваль проводится в третий раз, организатором выступает фонд Олега Дерипаски "Вольное дело".