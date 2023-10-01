Московский концертный зал "Зарядье" отметит пятилетие

Для гостей подготовили музыкальный марафон

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Концертный зал "Зарядье" в Москве в воскресенье отметит свое пятилетие музыкальным марафоном, который продлится с утра до вечера. В программе: концерты барочной музыки и джаза, специальная детская программа, а завершится день большим гала-концертом.

Как сообщила пресс-служба столичного департамента культуры, праздник начнется в 11:00, ансамбль Pratum Integrum и сопрано Людмила Фраенова представят в Малом зале сочинения французских композиторов эпохи барокко. Одновременно в новом концертном пространстве, которое открылось год назад, начнется программа "Волшебство в Зарядье", где герои спектакля "Сказки Андерсена" познакомят детей с историей и устройством большого концертного органа.

В течение дня в Большом зале "Зарядья" прозвучат фортепианные концерты Сергея Рахманинова и "Рапсодия на тему Паганини", выступят солисты Илья Папоян, Алессандро Вильяльва, Владислав Хандогий, Юрий Фаворин и Алексей Мельников. Начало концертов - в 13:00 и 16:00.

Квинтет Павла Тимофеева представит джазовую музыку в Малом зале в 18:00.

Завершится день гала-концертом в Большом зале "Зарядья" с участием Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина и звезд театра и кино. Начнется концерт в 20:00.