В форуме малых музеев Петербурга примут участие более 80 площадок

Территория проведения фестиваля охватит также Ленинградскую область

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Тринадцатый форум малых музеев начнет работу в Санкт-Петербурге. В нем примут участие более 80 учреждений, сообщила журналистам куратор проекта Ирина Романенко.

"Если в первом форуме малых музеев принимали участие буквально 15 музеев, то сейчас это уже 86 площадок. Я специально говорю "площадок", потому что говорим мы здесь не о музеях собственно, но и о библиотечных, культурных комплексах, церковных приходах - достаточно большой круг наших участников", - рассказала Романенко на пресс-конференции в преддверии открытия форума.

В 2023 году территория проведения фестиваля расширилась, теперь он охватывает не только Санкт-Петербург, но и Ленинградскую область. В числе участников из области - Гатчинский музей истории военной авиации, Киришский историко-краеведческий музей, Музей "Домик няни А.С. Пушкина" в деревне Кобрино и другие. Основные темы фестиваля - семья и 320-летие со дня основания Санкт-Петербурга.

О площадках-участницах

Музей "Разночинный Петербург", созданный в мемориальной квартире Владимира Ульянова в бывшем доходном доме, подготовил несколько мероприятий, в числе которых - экскурсия по мемориальной квартире и театрализованная экскурсия по временной выставке "В Петербурге на досуге", где посетители смогут узнать, как проводили свое свободное время жители города в конце XIX - начале XX веков.

Мемориальный музей Александра Попова представит программу, посвященную традициям в семье Поповых. Также посетители смогут побывать на тематической выставке об истории зарождения и развития радиолюбительского движения в СССР в 1920-е - 1930-е годы, где будут представлены уникальные фотографии, документы, редкие издания тех лет.

Музей истории Технологического института организовал выставку о профессоре, основоположнике науки о стекле Николае Качалове и его семье, на которой можно будет увидеть их фотографии, документы и другое. Экспозиция музея истории ПАО "Пролетарский завод" расскажет о жизни промышленного Петербурга. В форуме участвуют также Музей истории радиотехники СССР, Музей морских узлов, Музей чая и многие другие.

Выстроить маршрут посетители могут с помощью сайта мероприятия. Фестиваль продлится по 10 октября.

"Этот форум привлек огромное количество людей к посещению музеев, о которых раньше мало кто знал, - отметила директор музея истории ПАО "Пролетарский завод" Полина Кривская. - Люди и музеи соединяются в деле. Форум именно такое дело и дал - направил нас и объединил. Поэтому первая декада октября для всех наших музеев очень важна. Мы все работаем вместе".

Форум малых музеев впервые состоялся в 2011 году. Его цель - просвещение и популяризация историко-культурного наследия Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проект был разработан Общегородским научно-методическим центром по теории и практике музейного дела, созданным на базе музея "Разночинный Петербург".