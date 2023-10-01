В Петербурге в День музыки прозвучит программа из цикла "Возвращение имен"

Ансамбль "Солисты Екатерины Великой" исполнит арии из опер Франческо Арайи, Винченцо Манфредини, Джованни Альберто Ристори, Германа Фридриха Раупаха, инструментальные сочинения Доменико Далольо и Джованни Паизиелло

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Концерт "Рождение русской оперы" из цикла "Возвращение имен" прозвучит в Международный день музыки в Церкви Святой Марии. Программа подготовлена при поддержке Фонда президентских грантов.

"В исполнении ансамбля "Солисты Екатерины Великой" прозвучат арии из опер Франческо Арайи, Винченцо Манфредини, Джованни Альберто Ристори, Германа Фридриха Раупаха, инструментальные сочинения Доменико Далольо и Джованни Паизиелло", - рассказали в пресс-службе Фонда возрождения старинной музыки. Все эти композиторы служили при российском императорском дворе и оказали большое влияние на формирование русского музыкального искусства.

Следуя традициям Фестиваля Earlymusic, организатор проекта - Фонд возрождения старинной музыки продолжает знакомить публику с забытыми страницами российской истории и открывает неизвестные музыкальные партитуры широкому слушателю. Автор идеи проекта, основатель Фестиваля Earlymusic Андрей Решетин видит своей миссией возрождение и сохранение исторической памяти через культуру и искусство России XVIII века. Музыканты созданного им ансамбля "Солисты Екатерины Великой" возвращают именам незаслуженно забытых композиторов их подлинное значение в истории музыки. Каждому концерту предшествует кропотливая исследовательская работа в архивах в поисках музыкальных сокровищ эпохи русского барокко. В состав ансамбля "Солисты Екатерины Великой" входят скрипачи Андрей Пенюгин и Юлия Гайколова, клавесинистка Ирина Шнеерова, фаготист Константин Яковлев и певица Вера Чеканова (сопрано).

Помимо русской музыки XVIII века, в проект входят хорошо знакомые и малоизвестные сочинения европейских композиторов.