В Москве состоялся концерт в поддержку участников СВО

В основу театрализованной концертной программы вошли сказы Алексея Логунова о судьбах жителей Тульской области

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Творческие коллективы из Тулы выступили на сцене Центрального Дома Российской Армии на концерте в поддержку военнослужащих - участников специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На сцене Центрального Дома Российской Армии в рамках проекта "Поет Россия Армии Победу" в поддержку военнослужащих - участников специальной военной операции состоялось выступление фольклорного ансамбля "Услада" и ансамбля танца "Визави" Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского, которые представили музыкальный спектакль "Когда мы были на войне…", - говорится в сообщении.

В основе театрализованной концертной программы были сказы писателя Алексея Логунова о судьбах жителей Тульской области и песни, написанные солдатами во фронтовых землянках. По словам руководителя ансамбля "Услада" Марины Федосеевой, в этом спектакле есть и грусть, и радость победы, и светлый праздник. "Мы должны сохранить историческую память о той великой Победе", - сказала она.

Творческий коллектив с первых дней своего существования большое внимание уделяет патриотическому воспитанию детей и молодежи. Два раза в год на Куликовом проходят проводы ребят из Тульской, Рязанской, Орловской и других областей на службу в армию. Артисты ансамбля также выступают с музыкальными программами перед военнослужащими - участниками СВО, проходящими лечение и реабилитацию в госпиталях.

Вместе с ансамблем "Услада" на сцену ЦДРА вышли их творческие партнеры - артисты ансамбля танца "Визави, которые неоднократно выступали в программах международных кинофестивалей и военного кино имени Ю. Н. Озерова, проводившихся в Тульской области, снимались в фильме телеканала "Звезда", посвященном 500-летию тульского кремля. По словам одной из участниц ансамбля, ее муж сейчас находится в зоне СВО. "Когда я выхожу на сцену, то чувствую какую-то незримую эмоциональную связь с ним, поскольку мы вместе делаем одно дело - защищаем нашу Родину, он на своем месте, я на своем", - сказала она.

О проекте

Проект "Поет Россия Армии Победу" проводится ЦДРА с целью выражения поддержки российским военнослужащим, участвующим в СВО, демонстрации консолидации, единства граждан России в этом патриотическом настрое. Ранее в рамках проекта выступали государственный казачий ансамбль "Ставрополье", ансамбль народной музыки "Ватага" из Брянска, Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова.