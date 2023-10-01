В Москве назвали победителей конкурса "Россия - взгляд в будущее"

Всего в конкурсе приняли участие 229 работ из 73 регионов России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) в воскресенье объявил лауреатов конкурса "Россия - взгляд в будущее", куда вошли проекты, посвященные региональным трендам. Экспертная группа определила победителей в категориях "Альманах" и "Короткометражное документальное кино", сообщили ТАСС в пресс-службе ФПРК.

Всего в конкурсе приняли участие 229 работ из 73 регионов России. Так, в номинации "Альманах" обладателями наград стали 10 проектов. Среди них "Восточно-Сибирский панк. История местной сцены с 90-х годов до наших дней" от "Джей Медиа", "Дельные люди. Арктика" от "Арт Медиа Сервис", "Донбасс. Передовая. Казаки" Краснодарской киностудии имени Николая Минервина, лента "Друг другу" студия документального кино "Хронос" и другие.

"Конкурсные работы были разной тематики и профессионального уровня. Конечно, все эксперты старались выбирать проекты по кинематографическим критериям: по глубине проработки героев, драматургии, важен был острый конфликт и проблема, образность, зрительский потенциал", - привели в пресс-службе слова председателя экспертной группы по направлению "Альманах", режиссера и сценариста Натальи Гугуевой. - К сожалению, не так много было проектов с интересной режиссерской экспликацией и визуальным решением. Порой режиссерская экспликация напоминала продолжение информационной части синопсиса. Но в целом, можно сказать, конкурс прошел на хорошем уровне. Надеемся, что отобранные экспертами проекты в скором времени будут реализованы, и мы увидим классные фильмы, с любовью рассказывающие о России и ее жителях".

Победителями в категории "Короткометражное документальное кино" стали 50 проектов. Среди лауреатов представлены, в частности, картины "Авдарыс" киностудии "Домбайфильм", "Кольца межсезонья. Байкал" от "ИркутскКино", "Третий звонок" Ассоциации кинематографистов и киностудии "Новый курс", "Хранители традиций" продюсерского центра "Поколение", проект "За живое" Пермского краевого отделения Союза кинематографистов РФ и другие. Полный список победителей представлен на официальном сайте ФПРК.

Общий бюджет на производство фильмов, как и в прошлом году, составил 150 млн рублей, 50% из которых будет направлено на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90 минут, 50% - на создание отдельных короткометражных документальных фильмов продолжительностью 15-25 минут.