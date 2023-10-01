В Северодвинске открылась выставка художницы Инги Пальцер

Как рассказала автор, на ней представлено около 50 работ, созданных за последние несколько лет

АРХАНГЕЛЬСК, 1 октября. /ТАСС/. Персональная выставка художницы Инги Пальцер "Космический джем" открылась в Северодвинске Архангельской области. Как рассказала автор, на ней представлено около 50 работ, созданных за последние несколько лет.

Пальцер - художница-иллюстратор, наибольшую известность получила ее серия акварельных рисунков с совами.

"Единой тематики у выставки нет, поэтому такое название, как хаотичное что-то, как выжимка из того, что накопилось за много лет. Все работы, которые представлены на выставке, они настроенческие, это разные периоды жизни, увлечений, они нашли свое отражение в творчестве", - сказала Пальцер.

На рисунках сказочные большеглазые девочки-феи, гномы, котята и даже медузы. Все они выполнены акварелью или в смешанной технике. А вот знаменитых сов на выставке нет. "Я это сделала намеренно. Но есть небольшая витрина, выделенная под книги и книжные иллюстрации, там лежит книжка с совами, опубликованная в 2016 году", - пояснила художница.

По словам Пальцер, у работ нет названий, но для некоторых созданы истории и даже сказки. Например, одна из них про девочку в страшном лесу с медведем, которая перед праздником Йоля - праздником середины зимы у германских и скандинавских народов - должна найти в чаще огонек. "Девочка, идущая по лесу и на фоне такой темный Медведь. Это связано с тяжелыми переживаниями в моей жизни, как будто бы поиск пути. Я наверное, неосознанно закладываю свои ощущения в свои работы, потом уже по прошествии времени понимаешь, что вот чувства, которые копятся внутри, они требуют какого-то выхода. И раз уж мне ближе всего такое творческое проявление, то оно так выходит на бумагу", - поделилась она.

Художница рассказала, что сейчас она работает над созданием визит-центра музея Белого моря. Это новый проект Северодвинского краеведческого музея. Визит-центр планируется открыть до конца 2023 года. Для него Пальцер разработала логотип. Это рыбка камбала, которая уже стала узнаваемой. На логотипе она серьезная, но может быть и озорной - мультяшной в желтых сапожках. "Образ не заезженный, он характерен для нашего ягринского берега (берег острова Ягры в Северодвинске - прим. ТАСС) и для Белого моря, образ интересный, - объяснила автор. - Если копнуть чуть глубже, много с чем связан, даже в английском языке одно из слов, означающее камбалу (fluke), также означает "счастливая случайность".

Выставка в Северодвинске будет работать до 1 декабря.