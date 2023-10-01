В Тюмени на фестивале "Ноль плюс" пройдет образовательная программа по кинопедагогике

Участники форума смогут получить сертификаты о повышении квалификации

ТЮМЕНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Образовательная программа впервые пройдет на десятом кинофестивале детского и семейного кино "Ноль плюс" в рамках форума "Кинопедагогика" в Тюмени, сообщил журналистам директор кинофестиваля Николай Данн на его открытии.

"На протяжении нескольких лет мы делали форум, когда каждый рассказывает, чего он достиг. И в этом году впервые сделали образовательный форум, когда мы не просто рассказываем о чем-то, а делимся опытом, когда происходит обучение кинопедагогике: как смотреть кино с детьми, как его развивать, какие темы брать, как сделать так, чтобы кино стало хорошим инструментом, и как сделать так, чтобы воспитание встало на первое место в фильмах. Вот такая будет образовательная программа. 300 человек приезжает со всей России, мы надеемся, что это будет и дальше продолжаться", - сказал он.

Участники форума смогут получить сертификаты о повышении квалификации. В конкурсной программе фестиваля кинопоказы с обсуждением фильмов с приглашенными гостями, экспертами и авторами картин.

Культурно-образовательная программа включит восемь мастер-классов по разным направлениям, среди них актерское мастерство, создание 3D-мультфильмов, лекция о возможностях для кинематографистов из регионов, кроме этого, кинопоказ с дискуссией для педагогов и родителей, а также впервые на фестивале пройдет сценарная лаборатория для подростков, добавили организаторы. Также в рамках номинации "Кинотанец" пройдет проект "Территория свободного творчества "Версия".

Фестиваль "Ноль плюс" проходит в Тюмени с 1 по 8 октября, он организован фондом развития творчества "Жизнь и дело" при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Тюменской области. Фестиваль является членом Европейской ассоциации детского кино. Аудиторией фестиваля ежегодно очно становятся около 10 тыс. детей и подростков, родителей и учителей, а онлайн - более 100 тыс. человек. В этом году будет показано 169 фильмов из 40 стран, более 40 - российские премьеры. Также показы фестивальных картин запланированы более чем в 30 регионах России.